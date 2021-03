¿Palo de Gago para el Consejo de Fútbol? "Odiaba cuando un exjugador de Boca salía a hablar"

El DT de Aldosivi eligió esquivar la polémica que atraviesa el Xeneize, pero dejó un mensaje que podría tener como destinatarios a varios dirigentes.

Boca vive horas caóticas. A pesar de que lo sucedido entre Carlos Izquierdoz y Frank Fabra parece ser ya agua debajo del puente, la derrota ante Talleres todavía pega fuerte en el seno del plantel y todos parecen tener algo pare decir sobre el futuro del equipo. Sin embargo, quien eligió mantenerse al margen fue Fernando Gago, quien aunque prefirió no opinar sobre la polémica que atraviesa el Xeneize, sí dejó un mensaje que bien podría estar dirigido para más de un miembro del Consejo de Fútbol.

"Todos los que jugamos al fútbol sabemos que lo que pasó entre Fabra e Izquierdoz son situaciones que pasan y se terminan ahí. Yo no hablo de lo que pasa en los lugares en donde no estoy", expresó el DT de Aldosivi, en diálogo con ESPN. Y agregó: "Yo odiaba cuando un exjugador hablaba del club, porque no sabía lo que pasaba. Yo puedo hablar de lo que viví, pero sería injusto hacerlo sobre la actualidad estando afuera".

¿Dardo para Riquelme? ¿Para Bermúdez? Quien quiera oír, que oiga...