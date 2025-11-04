Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
Liga de Campeones
team-logoPafos FC
Alphamega Stadium
team-logoVillarreal
Mira el partido (Sudamérica)Mira el partido (España)
Andrés Roberto Flores Bocanegra

Pafos vs. Villarreal, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Cómo ver el partido de la Champions League entre Pafos y Villarreal, así como la hora de inicio y noticias del equipo.

Pafos recibe a Villarreal este miércoles 5 de noviembre a las 18:45 horas (España) en el estadio Alphamega, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Pafos vs. Villarreal de la Champions League 2025-26

Pafos llega al compromiso después de empatar por marcador de 0-0 frente a Kairat en la fecha 3, con tarjeta roja para Joao Pedro Araújo. El equipo dirigido por Juan Carcedo es vigésimo noveno en la clasificación con dos puntos.

Por su parte, el Submarino Amarillo perdió por 0-2 a manos de Manchester City en su más reciente partido en el certamen continental. El cuadro a cargo de Marcelino García Toral es trigésimo primero en la tabla con una unidad.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Primera División
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
Villarreal crest
Villarreal
VIL
Cyprus League
Krasava Ypsonas FC crest
Krasava Ypsonas FC
KRA
Pafos FC crest
Pafos FC
PAF

Cómo ver Pafos vs Villarreal, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONACANAL O STREAMING
EspañaM+ Liga de Campeones, LaLiga TV Bar
SudaméricaFOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN 2 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium
MéxicoTNT Sports, HBO MAX
Estados UnidosParamount+

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports, ESPN Premium, ESPN 2 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

Hora de inicio de Pafos vs Villarreal

crest
Liga de Campeones - Champions League
Alphamega Stadium

El partido se disputa este miércoles 5 de noviembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Alphamega.

  • México:11:45 horas
  • Argentina:14:45 horas
  • Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Pafos FC contra Villarreal alineaciones

Pafos FCHome team crest

5-4-1

Formación

4-4-2

Home team crestVIL
93
N. Michael
4
D. Luiz
7
B. Felipe
5
C
D. Goldar
12
K. Sema
23
D. Luckassen
17
M. Orsic
88
Pepe
8
Quina
26
I. Sunjic
30
V. Dragomir
1
L. Junior
12
R. Veiga
15
S. Mourino
23
S. Cardona
8
J. Foyth
10
C
D. Parejo
19
N. Pepe
18
P. Gueye
20
A. Moleiro
9
G. Mikautadze
22
Ayoze Pérez

4-4-2

VILAway team crest

PAF
-Alineación

Suplentes

Manager

  • J. Carcedo

VIL
-Alineación

Suplentes

Manager

  • Marcelino Garcia Toral

Lesiones y jugadores suspendidos

Lesiones y suspensiones

Lesiones y suspensiones

Noticias del Pafos

Pafos ocupa actualmente la segunda posición de la Primera División de Chipre, donde son los campeones defensores tras obtener el primer título de liga de su historia.

Noticias del Villarreal

El Submarino Amarillo vive un gran momento en LaLiga, donde ocupa la tercera posición. Además, Gerard Moreno regresará a un partido de Champions por primera vez en más de 1200 días, justo después de cumplir 300 juegos con la playera del Villarreal.

Cómo llegan al partido

PAF
-Formulario

Gol marcado (encajado)
7/3
Partidos de más de 2.5 goles
2/5
Ambos equipos anotaron
2/5

VIL
-Formulario

Gol marcado (encajado)
14/4
Partidos de más de 2.5 goles
3/5
Ambos equipos anotaron
1/5

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

Enlaces útiles

Anuncios
0