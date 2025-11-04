Pafos vs. Villarreal, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Pafos recibe a Villarreal este miércoles 5 de noviembre a las 18:45 horas (España) en el estadio Alphamega, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Pafos vs. Villarreal de la Champions League 2025-26

Pafos llega al compromiso después de empatar por marcador de 0-0 frente a Kairat en la fecha 3, con tarjeta roja para Joao Pedro Araújo. El equipo dirigido por Juan Carcedo es vigésimo noveno en la clasificación con dos puntos.

Por su parte, el Submarino Amarillo perdió por 0-2 a manos de Manchester City en su más reciente partido en el certamen continental. El cuadro a cargo de Marcelino García Toral es trigésimo primero en la tabla con una unidad.

Cómo ver Pafos vs Villarreal, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones, LaLiga TV Bar Sudamérica FOX Sports (Argentina), ESPN Premium (Chile), ESPN 2 (resto de Sudamérica), Disney+ Premium México TNT Sports, HBO MAX Estados Unidos Paramount+

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por FOX Sports, ESPN Premium, ESPN 2 y Disney+ Premium, de acuerdo al país. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Hora de inicio de Pafos vs Villarreal

Liga de Campeones - Champions League Alphamega Stadium

El partido se disputa este miércoles 5 de noviembre a las 18:45 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio Alphamega.

México: 11:45 horas

11:45 horas Argentina: 14:45 horas

14:45 horas Estados Unidos:12:45 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Pafos

Pafos ocupa actualmente la segunda posición de la Primera División de Chipre, donde son los campeones defensores tras obtener el primer título de liga de su historia.

Noticias del Villarreal

El Submarino Amarillo vive un gran momento en LaLiga, donde ocupa la tercera posición. Además, Gerard Moreno regresará a un partido de Champions por primera vez en más de 1200 días, justo después de cumplir 300 juegos con la playera del Villarreal.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

Clasificación

