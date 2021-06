Pablo Sarabia se gana a Luis Enrique

El seleccionador destacó en la rueda de prensa previa al encuentro con Portugal al jugador del PSG, al que ya elogió cuando ofreció la convocatoria.

La inclusión de Pablo Sarabia (29 años) en la lista de 24 para a la Eurocopa sorprendió a muchos, incluido al propio jugador, pero Luis Enrique se está encargando de mostrar que tenìa motivos de sobra. El asturiano no ha escatimado en elogios hacia el madrileño en sus dos comparecencias públicas, pistas del protagonismo que puede tener en la Eurocopa.

Ya avisó el 24 de mayo Luis Enrique, preguntado sobre si la inclusión de Sarabia enviaba el mensaje de que el trabajo y el rendimiento silencioso tenía premio. "Puede que sea sorpresa hasta para él. Le quisismo convocar en las dos anteriores pero estaba lesionado. Está en uno de los mejores equipos mundiales, tiene una competencia atroz y no juega todo lo que nos gustaría. Puede aportar llegada, gol, último pase, trabajo defensaivo, va por fuera y por dentro...", contestó.

Este jueves, a 24 horas del España-Portugal, fue más allá. Un periodista se interesó por lo que más le había llamado la atención de estas primeras jornadas de entrenamientos, señalando el entrenador al canterano del Real Madrid. "No me ha sorprendido ninguno porque les hemos seguido exhaustivamente durante muchos meses. A Pablo Sarabia, a pesar de que no pudo venir porque estaba lesionado, le veo especialmente motivado. Hemos compartido algunas cosas importantes y que podrían irle bien al equipo. Puede que sea la nota más positiva, aunque ya le conocíamos".

Sarabia, set de títulos en París

Sarabia llegó a Las Rozas después de completar su segunda temporada en el Parque de los Príncipes, donde ha levantado ya seis títulos. En su primer curso allí se adaptó instantáneamente, lo que le valió las convocatorias para las tres últimas ventanas de la Selección en 2019. Y lo supo aprovechar, participando en tres partidos y marcando un gol.

La 2019-20 la terminó como cuarto máximo asistente y goleador de la plantilla por entonces de Tuchel, pero extrañamento no volvió a ser llamado para La Roja y en la 2020-21 le costó arrancar, frenado por el coronavirus y las lesiones. Con todo, a pesar de no estar entre los 11 con más minutos, acabó quinto en asistencias y octavo en goles. Luis Enrique no le perdió la pista ningún momento, aunque los problemas físicos impidieron que le citara. Recuperado y con las piernas frescas, la oportunidad llegó para el momento clave.