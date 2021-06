Pablo Sarabia, en Goal: "El tiki-taka no ha pasado de moda"

El jugador del PSG repasa su temporada, coronada con la convocatoria para su primera Eurocopa, y habla de Luis Enrique, Tuchel o Mbappé.

Pablo Sarabia García (Madrid, 29 años) es un futbolista diferente. Sigiloso y letal en el césped y educado y analítico fuera, atiende a Goal antes del primer amistoso, frente a Portugal, de España rumbo a la Eurocopa. Tras dos temporadas ganándose un hueco sin perder un gramo de su esencia en esa constelación multimillonaria llamada PSG, en mayo recibió la recompensa de la convocatoria para su primer gran torneo de selecciones. La noticia le pilló cogiendo la toalla y poniéndose las chanclas, pero ahora que se ha colado en la lista de 24 busca foco y Luis Enrique parece muy dispuesto a dárselo. "No me está sorprendiendo ninguno, pero le veo especialmente motivado. Puede que sea la nota más positiva de estos días", destacó el seleccionador de él ayer en rueda de prensa.

¿Cómo se enteró de que había sido convocado?

Pues no me lo esperaba, me pilló yendo en el coche con mi novia y nos miramos con una cara de ilusión… Sabemos que es una oportunidad muy bonita y el sueño de cualquier jugador. Me pasé con los vellos de punta bastante tiempo por todo lo que representa para mí futbolísticamente y porque a mi padre le hubiera encantado verme en una Eurocopa.

¿Iba con la radio o le llamó alguien?

Iba con la radio y también me llamó un amigo, que me dio la enhorabuena en cuanto salió el nombre.

Tendría planes de verano, ¿no?

Sí. Iba a ir al sur de España y luego a México con la familia y amigos. Es una alegría cancelar los planes así. Qué mejor que hacerlo de esta forma.

Fue convocado en las tres últimas ventanas de 2019, con tres partidos y un gol. ¿Se ha encontrado una España muy cambiada, sin ni siquiera el mismo seleccionador?

No. La Selección siempre sigue un estilo determinado de entrenamientos y de juego. También tanto el míster como el resto de ayudantes hacen una burbuja muy familiar, que creo que es muy importante para que todas las piezas encajen.

"Luis Enrique me ha parecido muy cercano. Le gusta la presión"

Le han entrenado Machín, Berizzo, Luis García, Mourinho o Tuchel. ¿Cómo es Luis Enrique y qué le ha pedido?

Me ha parecido muy cercano, con unas ideas de juego concretas. Le gusta la presión, que es importante a la hora de recuperar el balón porque queremos ser protagonistas con él. Me ha causado muy buena impresión.

Nunca hace ruido, pero ahí están sus datos: esta temporada ha sido el quinto máximo goleador y el octavo máximo asistente del PSG cuando por minutos no entra entre los 11 primeros. ¿Sabía que Luis Enrique le valoraba y le había incluido en las dos últimas prelistas?

No, pero siempre intento tener buenos números porque juego arriba y ese rendimiento es fundamental. Este año ha sido un poco difícil por el coronavirus, que hizo que me costara arrancar porque no me sentía del todo bien y era como si no me hubiera recuperado al 100%. Después tuve tres lesiones que me impidieron coger ritmo y demás, pero cuando he jugado he rendido. El míster llevaba mucho viéndome y yo, encantado.

Tuchel confió mucho en usted y le respondió siendo el cuarto máximo goleador y asistente de la plantilla. ¿Le ha felicitado por la Champions?

Me alegro mucho por que la haya ganado. Trabaja muy bien y tiene las cosas muy claras. Ha hecho un muy buen papel.

"Por supuesto, venimos a ganar. La mentalidad tiene que ser ganadora"

Su Chelsea es diferente a la Selección y al fútbol español. ¿Ha pasado de moda el tiki-taka?

Son dos estilos diferentes. No ha pasado de moda. Simplemente, Tuchel se ha adaptado a los jugadores que tiene, con un grupo joven, fuerte, con ritmo, con experiencia atrás. Ha sabido encajar todas las piezas.

En 2013, con Morata o Koke, ganó el Europeo Sub-21. ¿Se ve repitiendo ahora o están un escalón por debajo de Francia o Inglaterra?

Por supuesto, venimos a ganar. La mentalidad tiene que ser ganadora, de ganar cada partido. El más importante es el primero, tenemos que empezar por ahí y no pensar más allá. Después, el segundo; luego, el tercero… Tenemos una selección con muchas ganas, con mucha ilusión, gente muy joven que quiere demostrar y que tiene mucho hambre de ganar. Eso es lo importante.

Esta pregunta le dará mucha pereza, pero ¿qué le dice Mbappé de su futuro?

No nos dice nada. Ahora está centrado en la Eurocopa, como todos los que tenemos torneo este verano. Lo que pase sólo lo saben él y el club.