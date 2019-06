Pablo Salazar anunció su retiro

Tras 17 años de carrera, el futbolista de Herediano pasará a ser asistente técnico de Jafet Soto.

Pablo Salazar anunció este lunes su retiro como futbolista profesional después de 17 años de carrera. El hasta ahora capitán de Herediano pasará a ser el nuevo asistente técnico de Jafet Soto.

Nuestro capitán, Pablo Salazar anuncia su retiro del fútbol.



Aquí podes ver la conferencia de prensa: https://t.co/yHrhk4E52N#SomosElTeam pic.twitter.com/Uy0NhC42d8 — Club Sport Herediano (@csherediano1921) 3 de junio de 2019

"Estoy agradecido, quiero agradecer a Dios, mi esposa que fue una pieza fundamental en mi carrera deportiva, a mis hijas por todos sus sacrificios al perderme fechas especiales. También agradezco a mis amigos, a mis compañeros y a Herediano", dijo el ex jugador en conferencia de prensa.

Y agregó: "Me siento fuerte para seguir jugando pero también me siento muy preparado para esta nueva etapa… Herediano me hizo la propuesta de seguir jugando o de incorporarme a este puesto. Cuando me hicieron esa propuesta, sentí mucha paz".

El club planea organizar un partido despedida para Salazar, que seguramente se dispute en la próxima Copa Tigo contra Olimpia de Honduras o Comunicaciones de Guatemala.