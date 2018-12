Pablo Pérez pide revancha: "Me quiero ir de Boca ganando la Copa Libertadores"

El capitán del Xeneize, uno de los más cuestionados del equipo, no quiere rendirse y buscará nuevamente conseguir el título continental.

Pablo Pérez finalizó el año como capitán de Boca por su liderazgo dentro de la cancha, pero eso también le valió la crítica de buena parte de los hinchas, que hace tiempo ya lo tienen apuntado. Sin embargo, su temperamento lo lleva a querer desquitarse de forma inmediata y no se imagina en el 2019 fuera del Xeneize.

En una entrevista que brindó a Fox Sports Radio, el volante sostuvo que "llegué a una semifinal y a una final de Copa, quiero la revancha ya. Me quiero ir ganando la Libertadores, quiero dejarle la Copa al club", para luego remarcar que la única forma de concretar esa revancha sería "una final contra ellos, es la única forma".

A la hora de analizar el partido de River ante Al Ain, no dudó en admitir que "el resultado me da más bronca, impotencia. Cuando estás más tranquilo recordás cosas, que podría haber hecho esto o lo otro", aunque no dudó en reconocer una vez más la superioridad del equipo de Gallardo en la final: "venimos perdiendo con River porque jugamos mal. Ellos son mejores futbolísticamente. No pasa por la personalidad, porque hay que tenerla desde el primer momento que vestís la camiseta de Boca".

"No creo que hayamos tenido grandes errores, fueron virtudes de ellos, empezaron a arriesgar y nosotros queríamos cuidar el resultado. Luego salimos un poco más y me empecé a agotar. No queria salir y me dio bronca", admitió Pérez, para luego contar que "me lesioné a los 10 minutos del partido, aguanté hasta el entretiempo y me infiltré, pero empecé a pisar mal y me costaba hacer el recorrido".

Por último, fue claro en cuanto a su futuro: "Se habla mucho afuera, ya ni me molesta, conozco el mundo Boca, sé quién habla y quién no habla, conozco esto más que mi casa, que están diciendo que me voy, detesto esa parte del futbol. El tema de la renovación o que siga el plantel es problema de la dirigencia, el presidente y el nuevo mánager. Yo quiero revancha en la Libertadores, la quiero ganar y la revancha la quiero ya en 2019".