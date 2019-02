Pablo Mouche: "Colo Colo se parece a Boca"

El atacante argentino habló sobre la responsabilidad que conlleva portar la camiseta del Cacique. Además, elogió a Jorge Valdivia.

Pablo Mouche, uno de los últimos refuerzos de Colo Colo, fue citado para el debut del Cacique en el Campeonato Nacional -este domingo ante Unión Española- y será de la partida en el equipo de Mario Salas.

Y previo a este compromiso, el delantero argentino se refirió a su arribo a la escuadra de Macul y comparó a los albos con Boca Juniors, cuadro en el que militó entre 2005-2006 y en las temporadas 2007-2012.

"Colo Colo se parece a Boca y es porque todos los equipos grandes tienen un funcionamiento similar, con las mismas obligaciones, con las mismas presiones y exigencias. Colo Colo tiene todo eso porque es un club grande de Sudamérica y el más grande de Chile", dijo en diálogo con El Mercurio.

En relación a su arribo, el atacante afirmó que "me gustó el proyecto deportivo que me presentaron y cuando te hablan que te quiere Colo Colo, no lo piensas dos veces... Pero, además, en Argentina se está viviendo una locura en el día a día. Entonces uno busca tranquilidad en lo cotidiano. Actualmente estar tranquilo en mi país es complicado", dijo.

Por otra parte, reconoció que no siente la presión al ser señalado como una de las mejores incorporaciones del Comandante.

"Siempre que llegas como refuerzo, la presión o exigencia es mayor porque tienes que hacer valer esa confianza de por qué te trajeron. Soy un jugador que le puedo aportar muchas cosas al equipo. No es una presión, pero sé que debo rendir de inmediato en Colo Colo porque es un equipo grande. Siempre se habla del proceso de adaptación al país, a la liga, pero esta camiseta requiere que tengas que estar preparado desde el primer día".

Finalmente, elogió a Jorge Valdivia con quien compartió camarín durante su estadía en Palmeiras."Se ha perdido muchísimo ese 10 clásico que hace jugar a todo el equipo, que mueve los hilos y por eso destaco siempre a Román y al 'Mago'. Después de haber disfrutado mucho a Riquelme, pensé que nunca más me iba a encontrar con un volante de sus características y en Palmeiras vi a Valdivia. En el poco tiempo que coincidimos en ese club me demostró que es un crack , un jugador distinto", cerró.