Neymar critica al PSG haberle dejado fuera por su lesión: "Yo estaba bien, la decisión no me gustó"

El brasileño desveló que fue el club quien no le permitió jugar los partidos previos a Champions tras su derrota ante el Dortmund.

Nuevo incendio en el tras la derrota en frente al (2-1) en la ida de los octavos de final.

En este caso, tras las críticas de Neymar hacia su club al que acusa de no haberle dejado jugar los partidos previos al encuentro de Champions: “Yo me sentía bien y quería jugar, pero el club tenía miedo y fui yo quien sufrió al final"

En los micrófonos de RMC Sport se despachaba por la decisión de mantenerle entre algodones tras su lesión en las costillas ante el y haberle dejado fuera durante cuatro partidos, hecho que provocó que no llegara totalmente en forma al duelo europeo.

Señaló que "es difícil quedarse cuatro partidos sin jugar. Por desgracia, no fue mi decisión, fue algo del club y de los médicos. Fueron ellos quienes tomaron esta decisión, pero a mí no me gustó".

Neymar, que marcó el tanto que da opciones al PSG de pasar la eliminatoria, hablaba de este modo provocando otro incendio en París donde los rifirrafes de Tuchel con Mbappé o el culebrón Cavani han marcado una temporada algo turbia a orillas del Sena.