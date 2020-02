¿Otamendi a River? "Si lo llama Gallardo no duda, se muere por jugar allá"

El representante del central aclaró que al jugador le quedan dos años de contrato en Manchester City, pero dejó una puerta abierta para junio.

Nicolás Otamendi no tuvo relación alguna con River a lo largo de toda su carrera futbolística. Sin embargo, hace un tiempo, a través de las redes sociales el central se destapó como hincha fanático del Millonario y fue dejando algunos mensajes que hicieron soñar a los hinchas con una posible llegada al club de Núñez. Y ahora, su representante dio rienda suelta a la ilusión con una declaración que sorprendió.

"El deseo de Nicolás es retirarse en River, se muere por jugar allá. Si lo llama Gallardo, ni lo duda", aseguró Martín Sendoa, en diálogo con TyC Sports. Y si bien dejó en claro que el defensor todavía tiene dos años de contrato en y no quiere interrumpirlo, el agente dejó una puerta abierta en lo inmediato: "Él está bien en el club, está jugando más que el año pasado. Cuando termine su vínculo, a los 34 años, podría volver. Pero si River lo llama y lo convence... En junio puede ser".

El agente, de todos modos, aclaró que aún no hubo ningún contacto formal ni informal: "No me llamó ningún dirigente, todavía no se movieron. Nicolás no se va a ofrecer, tiene que llamarlo Gallardo". Y, por las dudas, avisó: "Es muy difícil que un club argentino pueda pagar su contrato, Otamendi es top y está jugando en la mejor liga del mundo".