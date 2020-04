Osvaldo: "Me encantaría que me dirija Gallardo"

El DaniStone confesó su admiración por el técnico de River y contó qué haría si lo llama Riquelme para ir a Boca. También le pegó a Guillermo.

En medio de la cuarentena, Daniel Osvaldo, fiel a su estilo sin filtro, habló de todo y de todos. El delantero de confesó su admiración por el trabajo de Marcelo Gallardo, contó qué respondería si lo llama Juan Román Riquelme para que vuelva a Boca y volvió a pegarle a Guillermo Barros Schelotto.

"La vez que me saludé con Gallardo después del partido me dijo ‘bienvenido al futbol argentino’. Eso me puso bien. Yo lo felicité. Más allá de la rivalidad, tengo mucha admiración por su trabajo, por cómo juega River. ¡La verdad es que juega bárbaro!", señaló el jugador de 34 años, en declaraciones a TNT Sports, y agregó: :"Para mí es el mejor técnico de la historia de River junto con Ramón. ¡Me encantaría que me llamara! Más allá del chicaneo, de las tonterías que son para reírme un rato”.



Tras volver al fútbol a principios del 2020 luego de tres años de inactividad, el atacante surgido de no pudo jugar demasiado a causa de distintas lesiones que padeció. Sin embargo, se ilusiona como un pibe cuando le mencionan al máximo ídolo xeneise: "¡Obviamente si me llama Román le digo que sí!, ¿cómo le decís que no? Pero me concentro en Banfield y en intentar seguir jugando acá con continuidad". "Lamentablemente me lesioné y es muy difícil del bocho, porque cuando le cuerpo empieza a tirar señales como diciendo ‘mirá que no era tan fácil’, se bajonea. Pero estos son pensamientos negativos en medio de la lesión. Ahora estaba a punto de volver. Hay que ser fuerte de la cabeza y yo no lo soy", admitió.

En la misma línea, contó que Diego Maradona lo quiso llevar a Gimnasia: "Me llamó Diego, pero en ese momento no tenía pensado volver a jugar. No le dije que no pero tampoco que sí, me quedé regulando. Como gracias a Dios no me llamó más, me solucionó el quilombo que tenía. A Diego lo amo con todo mi corazón, él lo sabe, hablamos cada tanto, me mandó saludos para mi cumpleaños. Sabe que por él haría cualquier cosa. Si vuelve a llamar, por ahí, qué se yo. Ahora estoy en Banfield".

Por otra parte, DaniStone volvió a remarcar que con el Mellizo "nunca" tuvo buena relación. "De movida sentí que me provocaba. Nunca me llevé bien. Yo me había quebrado el dedo chiquito del pie y había jugado infiltrado en la Copa . Cuando vino Guillermo estaba lesionado, no me quería infiltrar más para jugar y tardé un montón porque me dolía. Entonces empezó a especular con que yo no tenía nada, que me hacía el lesionado. Cosas feas. Que encima no me las decía a mí, sino al médico. Hay que tener poco valor para hacer las cosas así", disparó el ex y Selección italiana.

Y continuó: "Me quería verduguear, pero no le alcanzó. Un día se puso a hablar conmigo y me dijo que tenía que sacar a ese jugador que fui en Europa. Arrancó bien la charla. Pero me dijo ‘por algo habrás jugado en Europa’. Como diciendo ‘no sé cómo jugaste unos años en Europa’. Sí ¿y vos cuántos años jugaste? ¿Cuántos partidos tenés en la selección? Parecía que estaba hablando con Pep Guardiola". "El cigarrillo fue una excusa muy pobre para irme de Boca. Si no querés a alguien, sobre todo a alguien que tiene una carrera, por respeto, no tenía 19 años y me podía bastardear, te sentás conmigo, me decís que no me querés y estamos todos contentos", concluyó.