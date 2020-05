Óscar Portillo tiene síntomas de Coronavirus

El exjugador del Municipal Limeño presenta síntomas de esta enfermedad.

Óscar Portillo podría convertirse en el primer futbolista de El Salvador en tener la enfermedad del coronavirus. El exjugador cuchero, quien también vive con sus dos hijos, pide ayuda para que lo atiendan en un centro médico.

En conversación con “El Gráfico”, Portillo indicó: “He sido futbolista, ‘los mangos que nos comemos’, el pecho bombea, pero jamás en todo lo que llevo de carrera, nunca me pasó como siento ahora, esto me comenzó ayer (jueves), antes tenía dolor de estómago, tos seca y hoy que me levanté, con dolor en el pecho”.

Y agregó: “Estoy desesperado porque llamo al sistema y me dicen que tenga paciencia ¿y cómo? El de dos años y el de seis meses no tienen las vacunas porque ellos dijeron que nos llamarían y no lo han hecho”.