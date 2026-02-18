Osasuna vs. Real Madrid, LaLiga: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Osasuna recibe a Real Madrid este sábado 21 de febrero a las 18:30 horas (tiempo de España) en el estadio El Sadar, por la vigésima quinta jornada de la temporada 2025-2026 de LaLiga.

Los Rojillos llegan al compromiso después de empatar por marcador de 0-0 frente a Elche en la fecha 24. El equipo dirigido por Alessio Lisci es décimo en la clasificación con 30 puntos, a cinco de distancia de los puestos para competiciones continentales.

Por su parte, los Merengues vencieron por 4-1 a la Real Sociedad en su más reciente partido de liga, con un doblete de Vinícius Júnior, junto a las anotaciones de Gonzalo García y Federico Valverde. El cuadro a cargo de Álvaro Arbeloa es líder en la tabla con 60 unidades, dos por encima del Barcelona.

Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Cómo ver Osasuna vs Real Madrid, LaLiga 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de DAZN, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar, mientras que en México se podrá seguir por Sky Sports.

En Sudamérica el duelo será transmitido por DSports y DGO. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de ESPN Deportes, ESPN Select y Fubo Sports.

Hora de inicio de Osasuna vs Real Madrid

Primera División - Primera División Estadio El Sadar

El partido se disputa este sábado 21 de febrero a las 18:30 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio El Sadar.

México: 11:30 horas

Argentina: 14:30 horas

Estados Unidos: 12:30 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Osasuna

Los Rojillos suman cinco partidos al hilo sin derrota, una racha que incluye tres victorias. Por su parte, Ante Budimir, quien acumula 11 goles en la temporada, buscará mantener su lugar entre los cinco mejores anotadores del campeonato.

Noticias del Real Madrid

El incidente por el presunto acto racista de Prestianni contra Vinícius Júnior fue el tema de la semana. El brasileño se vio arropado por sus compañeros y por el club, incluso por exfutbolistas. Principalmente, Kylian Mbappé respaldó a Vinícius con sus declaraciones.

Los Merengues ganaron el partido frente a Benfica a mitad de semana por 1-0, con lo que colocaron un pie en la ronda de octavos de final de la Champions League.

