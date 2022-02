Oroz y Lucero desahogan a Colo Colo después de tanto intentarlo

Colo Colo tardó en lograrlo pero materializó lo tan buscado: ganarle a Everton en su debut por el Torneo Nacional e instalarse, desde el arranque, en el lote de favoritos y primeros punteros. Tras pujar en dirección a la meta de Fernando de Paul, cuando Quinteros refrescó el ataque llegaron los festejos. Es que entre el cero y la ventaja en duplicada solo necesitó de un pestañeo la propuesta del Cacique, que pasó de sufrir a armar un carnaval.

El resumen de Colo Colo 2-0 Everton

No era concreto el Popular a la hora de construir sus caminos al gol. Es que cuando Gabi Costa no está fino, le cuesta más de la cuenta hilvanar sus líneas de ataque, pero la notoria desesperación de la tribuna nunca se trasladó hacia la David Arellano y las celebraciones simplemente tenían que llegar. Eran, sin espacio a dudas, dos propuestas opuestas: el local buscó imponerse con su jerarquía como aval; el visitante se la pasó en el piso todo el complemento y de no ser por los innumerables despejes de su línea posterior otro pudo ser el desarrollo.

El desahogo: lo ganó 2-0 en el debut @ColoColo pic.twitter.com/hZYzf3efPv — GOAL Chile (@GoalChile) February 7, 2022

Primero el Flecha, después el Gato

Buscó los espacios el Colo por medio de Pablo Solari, la mayor referencia para la gente y el responsable de contagiar a los de su zona. Y aquella fue la vía: Alexander Oroz entró por un Monito Pavez amonestado y el cuerpo técnico apostó por cuatro delanteros. El Flecha, que llegó desde un préstamo muy productivo en Iquique, cambió de frente para ampliar los espacios y Solari lo vio ubicado para percutar. Y lo iba a conseguir pues ya estaba en el centro del área, dispuesto a fusilar al Tuto de derecha.

Tres minutos le bastaron a Alexander Oroz. Fiesta Monumental. pic.twitter.com/2l7wkycKOi — Homero Ramírez (@ramirescl) February 7, 2022

Juan Martín Lucero mojó por primera vez con la camiseta del Eterno Campeón, después de un tanto anulado por offside en el lapso inicial y una chilena fallida pero que se gana la consideración. Antes de que el reloj marcase el 90, Gabi Suazo, capitán y figura más punzante, vio el claro y el Gato se dio el lujo de sacarse de encima al ex U antes de definir a piacere. Desahogo, confianza y otro paso adelante bien blanco.