Oribe, tras la derrota de Chivas: "Es probable que no estemos en Liguilla"

El delantero mexicano se mostró decepcionado tras la dolorosa goleada ante Santos Laguna.

Las cosas no comenzaron de la mejor manera para Chivas. Y es que luego de las sensaciones negativas que dejó el Rebaño Sagrado en cada una de sus presentaciones en la pretemporada, el equipo de Tomás Boy recibió una dura goleada ante Santos Laguna en el inicio del Apertura 2019.

El primero en alzar la voz fue Oribe Peralta, quien considera que, de esta manera, el equipo no tiene demasiadas opciones en la . "No nos queda más que ver lo que hicimos mal y remediarlo, porque si seguimos con esto es muy probable que no estemos en la Liguilla", dijo el Cepillo.

"Es primordial tener mejoría en los aspectos importantes, en los que nos estamos equivocando. Hay mucho que trabajar todavía, sobre todo en detallitos, en atención, cometemos errores que en la situación en la que estamos no se deben cometer", agregó el delantero rojiblanco.

Desde que llegó a procedente del América, Oribe ha visto perder a los suyos en cada uno de los partidos. La próxima cita es el martes contra el y luego el domingo ante Tigres, por la International Champions Cup y el Apertura 2019 respectivamente.