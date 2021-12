Oportunidad de oro para Fede Valverde y Camavinga

La derrota ante el RCD Espanyol en el mes de octubre le hizo mucho daño a futbolistas como Fede Valverde o Camavinga. No porque jugasen mejor o peor, si no porque ese día Ancelotti decidió que este Real Madrid debe jugar con tres centrocampistas y no con cuatro. Y eso, con Casemiro, Kroos y Modric, les deja muy pocas opciones de jugar.

De hecho, desde aquella derrota en el RCDE Stadium, Valverde no ha sido titular en ningún partido y Camavinga solo fue titular ante Osasuna y Rayo Vallecano. Desde aquel tres de octubre, el charrúa ha jugado todos los partidos excepto los seis que se perdió por lesión, pero en ninguno ha disputado más de 20 minutos. Camavinga se quedó sin jugar en cuatro partidos, fue titular ante Osasuna y Rayo y en el resto de encuentros apenas ha llegado a los 25 minutos de acción.



Por ello, el positivo de Luka Modric, el cual venía de cuajar su mejor actuación de la temporada ante el Atlético, debe servir a ambos jugadores como punto de motivación para demostrarle al italiano que, aunque ese centro del campo sea legendario, ellos también tienen nivel para estar en la sala de máquinas del Real Madrid.

El uruguayo suma ya su tercera campaña en el primer equipo madridista y hasta el momento no ha podido igualar o elevar el nivel de la primera en la que se convirtió en la gran novedad. Valverde cuajó un año excepcional y se convirtió en la primera alternativa real a Kroos, Modric y Casemiro. Sin embargo, las lesiones la pasada temporada y la falta de oportunidades (con alguna lesión también) este año le han privado de gozar de muchas titularidades para poder comprobar si el futuro del centro del campo del Real Madrid pasa por sus botas. Además, los positivos confirmados de Asensio, Rodrygo y Bale dejan un gran hueco en la banda derecha, lugar en el que Ancelotti ha situado al charrúa en varias oportunidades. Ahí Fede no destaca tanto, pero cualquier minuto en el Real Madrid, sea en un puesto u otro, hay que aprovecharlo.

Por su parte, Camavinga cayó de pie en el Santiago Bernabéu. Con gol en su debut en Liga y asistencia en su debut en Champions, el francés parecía derribar con dos accciones cualquier atisbo de duda debido a su juventud e inexperiencia. Sin embargo, las pocas rotaciones de Ancelotti le han dejado casi sin minutos y han privado a los hinchas de ver a un jugador en el que tienen depositadas muchas esperanzas. La ausencia de Modric le abre una puerta que no debe dudar en atravesar si quiere triunfar y ser importante en este equipo.

Por el momento el croata se perderá seguro los duelos ante Cádiz y Athletic Club de Bilbao. Habrá que ver qué decide Ancelotti, pero por lo pronto, si hay una semana en la que Valverde y Camavinga deben apretar en los entrenamientos y dejar claro que quieren ese puesto, es esta. Oportunidades como esta no deben dejarlas pasar.