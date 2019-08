OPINIÓN: El Chucky Lozano llegó para hacer historia en el Napoli

El mexicano se lució en su primera presentación con el equipo italiano, logrando marcar un gol en el duelo ante la Juventus.

Por Jhon Guiñan

Dicen que una acción vale más que mil palabras. Y no hay mejor ejemplo para comprobarlo que el de Hirving Lozano . En su presentación como nuevo jugador del Napoli , el mexicano dejó claro que apunta a lo más alto en la : " La Juventus es el equipo a vencer ". Ilusionante, sí. Pero nada comparado con lo que se vio en el Stadium.

tuvo el coraje de ser protagonista ante la Vecchia Signora. Sin embargo, el funcionamiento del equipo fue pésimo y los locales necesitaron de dos contragolpes para irse al descanso con el 2-0 a su favor. Todo estaba perdido. Pero Carlo Ancelotti decidió arriesgar aún más. Y la mejor forma de hacerlo era mandar al Chucky Lozano al campo .

La cara de los del sur de cambió de manera inmediata. Lozano, con apenas una semana entrenando con sus compañeros, estuvo muy activo en el ataque y generó las principales ocasiones de peligro. Tan sólo en un par de minutos dejó grandes destellos de calidad, como el extraordinario regate con el que dejó en el piso a Matthijs de Ligt .

Fue entonces cuando se vino la reacción del Napoli. Primero, tímidamente, con un gol de Manolas. Pero, apenas dos minutos después, vino la anotación que metió a la visita nuevamente en el partido. Lozano apareció por el centro y culminó la jugada con una magnífica definición , demostrando que también puede hacer daño jugando por dentro.

Y precisamente ese fue uno de los aspectos más llamativos en el debut del Chucky. Aunque en y en la Selección mexicana lo vimos como extremo por izquierda, e sta vez se desempeñó como segunda punta por derecha y muchas veces alternó posiciones con Mertens. Una variante que podría servirle de mucho a Ancelotti en la temporada.

Lozano no sólo demostró que, en efecto, está listo para brillar en las ligas más importantes, sino que además no tiene sentido llevarlo de a poco . Es un crack y como tal no sucumbe ante la presión. Ni el haber entrado por Insigne, ni tener a Cristiano Ronaldo como rival o el hecho de ser marcado por De Ligt lograron intimidarlo en el Juventus Stadium.

Señores, el Chucky llegó para hacer historia en el Napoli.