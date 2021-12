Omar Govea, otra historia de un mexicano congelado por no renovar en Europa

Hasta hace algunos meses, el nombre de Omar Govea aparecía en la órbita del Tata Martino, pues el mediocampista de 25 años era una de las piezas más importantes del Zulte Waregem, incluso registrando distintas apariciones con la camiseta nacional.

Sin embargo, su situación en la presente campaña sorprende bastante, debido a que no disputa ningún partido desde el 1 de agosto, congelado por su club a pesar de conocer su valía.

Desde Bélgica, se ha señalado que Govea no es tomado en cuenta por su técnico debido a que no ha renovado contrato, utilizando esta medida para forzarlo a extender su vínculo y que no se marche gratis en el verano a cualquier club.

Igualmente y argumentando indisciplina, durante algunos entrenamientos el exAmérica ha trabajado con los cuadros inferiores del ZW, refrendando que no contará para el técnico Francky Dury hasta que encuentren una solución y se defina su futuro.

Esta situación es bastante común en el futbol actual, ocurriéndole igualmente al Tecatito Corona con el Porto. Pese a ser el elemento con mayor valor económico del plantel, el mexicano apenas cuenta para Sergio Conceiçao en esta campaña, lo cual pone en riesgo su continuidad y ritmo de cara a Qatar 2022.

Govea ya ha creado su historia con el Zulte Waregem, vistiendo la camiseta del club por tres años. Aunque ha llegado a destacar en la Liga de Bélgica, es un hecho que tendrá que ser cuidadoso en sus siguientes pasos. ¿Apunta a un regreso a la Liga MX, se aferrará al futbol europeo o probará suerte en otros lares? En algunas semanas se sabrá.