Olimpia podría jugar contra Montreal Impact en Honduras

El presidente de Concacaf, Víctor Montagliani, aseguró que no descarta esa posibilidad para la vuelta de los cuartos de final de la Liga de Campeones.

El 10 de marzo pasado, Olimpia logró una gran victoria por 2-1 en casa de Montreal Impact, por la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones de Concacaf. La revancha no pudo disputarse por la pandemia de coronavirus y se habló de la posibilidad de que el torneo se complete en una sola sede. Sin embargo, la chance de que el encuentro de vuelta se dispute en Honduras todavía sigue latente.

"No hemos hablado nada de dónde se va a jugar la vuelta de algún partido. Es posible la vuelta sea en la casa del club, ya sea de Honduras, o . Pero si por la pandemia se necesita cambiar a un torneo como UEFA, o NBA, lo decidiremos. Ahorita es la prioridad cumplir la vuelta en casa de los equipos", declaró Víctor Montagliani, presidente de Concacaf en diálogo con Cinco Deportivo.

Y con respecto a la reanudación de la Liga de Campeones, agregó: "No hemos tomado una decisión. Lo estamos estudiando, necesitamos información de FIFA sobre qué va a pasar con el , si lo van a cambiar, para enero o febrero. Necesitamos esa información para luego definir como concluir".

Por último, Montagliani no descartó la posibilidad de que la competición se complete en una sola sede: "Todo es posible, no son muchos partidos, si no se puede jugar viajando internacionalmente, se pude hacer como pasó con MLS o UEFA, que va a jugar semifinales en Lisboa. Nosotros podríamos tener esa idea, pero ahorita necesitamos estudiar qué es lo mejor, no solo para el torneo y para los equipos. Necesitamos hablar con autoridades médicas, no es solo a nivel deportivo, como vamos a terminar este campeonato".