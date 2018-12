Oficial: Guillermo Barros Schelotto se va de Boca

Angelici confirmó en conferencia de prensa la decisión de no renovarle el contrato al DT.

Punto final para el ciclo de Guillermo Barros Schelotto al frente de Boca . El presidente Daniel Angelici anunció oficialmente este viernes que el club de la Ribera no extenderá el contrato del entrenador que se vence el próximo 31 de diciembre.

Pese a que bajo su conducción el Xeneize obtuvo el Campeonato de Primera División 2016/17 y la Superliga 2017/18, el futuro del Mellizo quedó sentenciado luego de la dura derrota frente a River en la final de la Copa Libertadores, por lo que la dirigencia decidió no renovar el vínculo para así "descomprimir" una situación que quedó demasiado tensa con los hinchas, sabiendo que además habrá elecciones a fines de 2019, en las que el actual mandatario no se presentará pero sí alguien de su riñón.

"Entendimos que lo mejor para Boca es hacer un cambio, buscar un cuerpo técnico y y empezar de nuevo", confirmó Angelici, en una conferencia de prensa conjunta con el ahora exDT, y agregó: "Agradezco a Guillermo y a su equipo de trabajo por por el bicampeonato y por pelear la Libertadores hasta la última instancia. Sé que es un hasta pronto. No tengo dudas".

"Sentimos mucha tristeza. Agradecemos a los verdaderos hinchas de Boca. Habrán oportunistas en año electoral, piensan que estamos golpeados y derrotados. No tomaré un solo dia de licencia, sino que tampoco me iré de vacaciones y estoy muy fuerte para seguir", continuó el máximo dirigente del Xeneize, y por último aseguró que "hasta el día de la fecha" no se comunicó con ningún posible reemplazante.