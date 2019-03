Odriozola: “La vuelta de Zidane ha sido como ganar un título”

El lateral del Real Madrid se confiesa sobre la llegada de Zidane, la temporada blanca y la irrupción de Vinicius.

Como ganar un título. La vuelta de Zinedine Zidane ha vuelto a despertar la ilusión del madridismo y así lo reconoce Álvaro Odriozola en una entrevista concedida a La Galerna: "Zizou siempre te dice la verdad. Esa sinceridad se agradece mucho. Para el aficionado, su regreso ha renovado la ilusión. Su vuelta es prácticamente como ganar un título. Estamos muy contento".

Sobre todo en el caso del lateral vasco, llegado este mismo curso procedente de la : "Soy de San Sebastián y siempre he sido de la Real, pero el Real Madrid siempre se ha portado muy bien con la Real. En el Centenario de nuestro equipo, el Madrid vino a jugar totalmente gratis. Nunca lo olvidaré porque yo estaba de recogepelotas (risas)".

No olvidará ese día porque también estaba su ahora técnico: "Era mi ídolo. Me enamoraba verle jugar y ahora me entrena. Quién me iba a decir que acabaría aquí. No puedo estar más contento". Y es que, pese a lo irregular de su trayectoria en el equipo blanco, era el o ningún otro. "Yo lo tenía clarísimo. Para que yo saliera de mi Real Sociedad, tenía que ser el Madrid o ningún otro. "Trabajo para estar en el once y al final es el entrenador el que decide. ¿Que me toca jugar un partido entero y al siguiente ir a la grada? Pues es verdad que no es habitual, pero me lo he tomado de la mejor manera posible, trabajando más si cabe", dice el guipuzcoano.

Un año frustrante y para la autocrítica

Pero no solo habla Odriozola de Zizou, sino también de un año frustrante para el equipo de Concha Espina: "Ha sido una montaña rusa. Lo importante es hacer autocrítica y obtener un aprendizaje. En este club se aprende mucho. Una temporada en el Madrid es como tres temporadas en otro club. Las semanas son meses.

Vinicius, hasta donde quiera

Y sobre Vinicius, la nueva sensación del Real madrid, lo ve comiéndose el mundo: "Llegará hasta donde él quiera. Por su calidad y su ambición. Le ves levantando el Bernabéu con dieciocho años y piensas: “Este se va a comer el mundo”. Nos ha dado muchísimo este año. Es una buena noticia en un año difícil.