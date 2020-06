Oblak: "Gabi es una leyenda del Atleti y seguro que volverá algún día"

"No me preocupa ganar el quinto premio Zamora, sólo llegar a la Champions League"

Jan Oblak es un ídolo para la gente del Atlético de Madrid. Y a cada día que pasa, cada vez más. Entre otras cosas, por sus declaraciones. Las últimas tampoco van a pasar desapercibidas para la afición del Atlético. Cabeza bien amueblada y sentido común, el esloveno ha explicado que ahora el club está en un momento delicado por culpa del coronavirus y que todos deben remar en la misma dirección.

"No sé si mi mejor partido fue en Anfield, pero sí es de los más importantes que he jugado"

Sobre si su actuación en Anfield fue su mejor partido como rojiblanco, asegura: "Creo que lo hice bastante bien, pero no sé si es el mejor o no. Partido importante, pasamos, pero no estuve sólo en el campo. He jugado muchos partidos en este club. Unos mejor, otros peor. Es de los partidos más importante que he jugado".

"No me preocupa ganar el premio Zamora, sólo llegar a la Champions League"

¿Conseguir el quinto Zamora seguido? "En los Zamora nunca he pensado. Este año no sólo es Courtois. Hay otros dos o tres que están realizando una temporada espectacular. No me preocupa el Zamora, sólo llegar a la Champions. Si estoy a un buen nivel lo puedo conseguir, pero lo importante es ganar..." concluye el esloveno.

Acerca de si esta temporada podría ser por fin la que el Atleti lograse la Champions, Oblak comenta que "todo es raro ahora, ha pasado algo extraño que nadie esperaba. Hace un mes estábamos en duda de si jugaríamos o no. Estamos aquí y felices. No será igual jugar sin gente, pero lo importante es acabar la temporada. En Champions ojalá podamos ganarla. Sería más fácil con afición. La nuestra es un jugador más. Pero asumimos las circunstancias", explica.

"El 'Mono' Burgos es la mano derecha del Cholo, ojalá cumpla su sueño de salir del Atleti como campeón"

Respecto al adiós del "Mono" Burgos, Oblak añade que "sin duda Germán es una leyenda del club. Ha estado muchos años aquí. Es la mano derecha del Cholo. Muchas cosas de las que hace no se ven. Es una pieza importante de este proyecto. Ojalá que cumpla su sueño de salir de aquí como campeón"

"Gabi es una leyenda del Atleti y seguro que volverá algún día"

Y sobre la posibilidad de que Gabriel Fernández Arenas, "Gabi", acabe regresando al Atleti, Oblak explicó lo siguiente: "Con Gabi tengo una relación espectacular. Sigo en contacto con él desde que se fue. Nunca hemos hablado de esto y no sé cómo está el tema. Germán está aquí y hay que acabar la temporada. Sin duda que Gabi es una leyenda del club. Seguro que volverá, no sé cuando, pero volverá y todos estaremos encantados", sentenció.