"Nunca te rindas": Vidal comienza su fase de recuperación

El chileno compartió en sus redes el inicio de la primera etapa de su rehabilitación tras la intervención a la que se sometió en su rodilla izquierda.

Arturo Vidal, que inició oficialmente su fase de recuperación tras la intervención artroscópica para una meniscectomía medial selectiva en su rodilla izquierda, a la que se sometió hace cuatro días, no pierde la sonrisa.

Zamorano defiende a Vidal: "Si marca la diferencia, su cédula vale cero"

El mediocampista chileno del Inter, que podría volver a estar a disposición de Antonio Conte para el cruce del próximo 18 de abril frente al Napoli, compartió en sus redes sociales el inicio de la primera etapa de su rehabilitación con miras a integrarse al equipo de cara a la recta final de la temporada. "Primera etapa!!! Siempre Feliz. Never give up (nunca te rindas)", escribió el ex Barcelona junto a una serie de fotografías en las que aparece retratado utilizando muletas.

El COVID-19 otra vez golpea al Inter