El nuevo escudo de River: qué cambios tiene y cuándo aparecerá en la camiseta

En la medida en que el fútbol se fue convirtiendo en una industria multimillonaria, los clubes se transformaron en marcas que no escapan a las reglas del marketing. La imagen institucional es una parte esencial de ese producto que hace tiempo ya no sólo tiene que ver con lo que ocurre dentro del campo de juego y, por eso, no es casual que en los últimos años múltiples equipos de todo el mundo hayan lanzado nuevas versiones de sus emblemas.

El último en sumarse a esa tendencia es River Plate, que este martes 22 de febrero presentó oficialmente su renovado escudo como parte central de su nueva imagen institucional, que busca unificar criterios de comunicación en todas las áreas del club.

A continuación, GOAL te trae todos los detalles del nuevo escudo de River.

QUÉ CAMBIOS TIENE EL NUEVO ESCUDO DE RIVER

A diferencia de otros clubes del mundo que modificaron por completo sus emblemas (como Manchester City o el caso extremo de Juventus, que abandonó su tradicional escudo por un logotipo en forma de J), las variantes en el nuevo escudo del Millonario son sutiles y van en línea con las tendencias minimalistas de la época.

Una nueva identidad. Nuestra esencia de siempre. pic.twitter.com/9Up40EMQnQ — River Plate (@RiverPlate) February 22, 2022

Según explicaron desde el club, la idea principal detrás del nuevo logo es darle preponderancia a la banda roja como elemento identitario. Tras establecer que históricamente su inclinación fue de 59,88°, se aplicaron tres cambios principales para resaltarla: se ensanchó el tamaño de la franja, se eliminaron los rebordes negros de toda la parte interna del escudo y se realizaron pequeñas modificaciones en la tipografía de la sigla CARP.

Para acompañar el nuevo escudo, que fue desarrollado por el Grupo Berro, River también lanzó una tipografía propia, inspirada en las letras del logo, que será utilizada en toda la comunicación institucional.

¿Cómo explicaron desde River los cambios en el escudo?

El objetivo del trabajo realizado consistía en tomar el ADN identitario de River Plate y trabajar en la siguiente evolución.

Analizamos la historia de la identidad del Club y, como sucede en marcas centenarias, registramos 25 cambios en el escudo y 15 en el símbolo "CARP".

Hoy presentamos la nueva etapa de esta constante evolución para seguir manteniendo la Grandeza de River Plate en su máximo esplendor.

Para la evolución del escudo, respetamos la especial inclinación de 59,88 grados de la banda roja. Realizamos mínimos ajustes en las 4 letras que conforman el emblema "CARP" y también hicimos una sutil limpieza de las finas líneas del escudo anterior, para facilitar y mejorar la lectura y visibilidad del símbolo en todas las plataformas de comunicación.

Desde el ADN y morfología del emblema "CARP", desarrollamos nuevos alfabetos tipográficos exclusivos de River Plate para construir la tipografía del logotipo y de todas las marcas que conforman el universo del Club.

Hoy todos los elementos de la identidad del Club se renovaron y ordenaron para que la comunicación y el branding sigan acompañando la Grandeza de River Plate.

CUÁNDO SE ESTRENA EL NUEVO ESCUDO EN LA CAMISETA

Apenas se lanzó, el nuevo escudo fue instalado en el ingreso del club y las redes sociales del Millonario lo adoptaron en sus perfiles. Sin embargo, todavía falta un tiempo para que llegue a la camiseta.

En principio, el emblema renovado aparecerá en el pecho de los jugadores recién en agosto, cuando se renueve la indumentaria para 2022/23. La actual casaca está confeccionada con el escudo que estaba vigente hasta este momento y no será renovada.