Noa Lang aclara la situación y toma inmediatamente una decisión drástica

Noa Lang ha cambiado de agente y vuelve a Nápoles, según el periodista especializado en fichajes Nicolò Schira. El holandés jugó esta temporada cedido en el Galatasaray.

En julio de 2025 pasó del PSV al Nápoles, pero pronto chocó con el entrenador Antonio Conte.

En Turquía no marcó, pero dio tres asistencias.

El contrato de cesión incluía una opción de compra de 30 millones de euros que el Galatasaray no ejercerá, por lo que el jugador de 26 años regresa al Nápoles.

El domingo Conte anunció su salida del club tras solo dos temporadas, al considerar que el proyecto napolitano había concluido.

La marcha de Conte podría darle una nueva oportunidad. Lang, dispuesto a aprovecharla, ha cambiado de agente y ahora lo representa Ali Barat.

Según Schira, Lang está «muy motivado y quiere demostrar su valía en el Nápoles». Aún no se sabe quién será el nuevo técnico, pero para Lang es un nuevo comienzo.