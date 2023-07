¡No hay excusas para el Arsenal! El equipo de Mikel Arteta debe volver a luchar por el título después de derrochar una millonaria cifra en fichajes como Kai Havertz, Declan Rice y Jurrien Timber

Los Gunners están gastando a lo grande para intentar recortar distancias con el Manchester City, y no habrá escondite si fracasan.

El Arsenal fue la gran sorpresa de la temporada 2022-23, de eso no hay duda. Mikel Arteta solo pudo lograr un quinto puesto el año anterior, y nadie esperaba que lucharan por el título de la Premier League.

Después de su mejor inicio de campaña en la máxima categoría, los Gunners se metieron en una posición inmejorable para destronar al Manchester City, pero se atragantaron cuando realmente importaba. Tras imponerse por 4-1 al Leeds en el Emirates Stadium el 1 de abril, los hombres de Arteta se situaron líderes con ocho puntos de ventaja, aunque habían jugado un partido más que el campeón. Sin embargo, después de tres empates consecutivos, y tras ser vapuleados por el City fuera de casa, el sueño se esfumó. El Arsenal pasó 248 días en lo más alto de la tabla antes de su colapso, la mayor parte de cualquier equipo en la historia de la Premier League que no haya levantado el trofeo.

"A día de hoy, todavía me duele profundamente no haber ganado la Premier League después de pasar 10 meses luchando con el City", declaró Arteta en una entrevista concedida al diario español Marca en junio. "Pero así es el deporte. Dicho esto, lo que se ha conseguido con un equipo tan joven merece la pena. Eso también lo tengo claro".

El entrenador español hace bien en centrarse en los aspectos positivos. El Arsenal ha recorrido un largo camino en poco tiempo y el futuro parece brillante. Pero otra temporada sin trofeos no será aceptable el próximo curso, especialmente después de la forma en que el club ha hecho sus negocios en la ventana de transferencias de verano hasta ahora.

La santísima trinidad

El Arsenal se ha movido rápidamene para fortalecer su plantilla, empezando por la incorporación del delantero alemán Kai Havertz. El Chelsea sancionó la venta del jugador de 24 años a su rival londinense por 65 millones de libras (82 millones de dólares), lo que supone una pequeña pérdida respecto a la inversión inicial de 72 millones de libras (91 millones de dólares) realizada en su talento tres años antes.

La verdad es que los Blues hicieron muy bien en conseguir una cifra tan elevada por Havertz, que en gran medida engañó durante su estancia en Stamford Bridge. Marcó goles memorables en las finales de la Liga de Campeones de 2021 y del Mundial de Clubes de 2022, pero nunca llegó a rendir con regularidad.

Sin embargo, Arteta confía en haber fichado a un diamante. "Kai es un jugador de gran calidad", dijo tras confirmarse el acuerdo con el Chelsea. "Tiene una gran polivalencia y es un jugador inteligente. Aportará mucha fuerza extra a nuestro centro del campo y variedad a nuestro juego".

Havertz se situará probablemente a la izquierda del centro del campo del Arsenal, como sustituto del saliente Granit Xhaka, y es casi seguro que tendrá a Declan Rice jugando a su lado, ya que la estrella del West Ham está a punto de cerrar un movimiento récord en Gran Bretaña, por un valor de 105 millones de libras (133 millones de dólares) a Emirates. Se ha informado de que Thomas Partey también abandonará el Arsenal este verano, lo que significa que Rice se integrará directamente en el centro de la alineación de Arteta.

Desembolsar nueve cifras por un centrocampista defensivo que aún no ha jugado al más alto nivel es un riesgo. Queda por ver si Rice será una incorporación transformadora para las filas de Arteta, pero al menos debería ser una transición fácil al norte de Londres para él, dada la presencia de sus compañeros en la selección inglesa Bukayo Saka, Aaron Ramsdale, Ben White y Emile Smith Rowe.

El Arsenal superará la barrera de los 200 millones de libras (253 millones de dólares) con la adquisición del defensa del Ajax Jurrien Timber, que al parecer ha llegado a un acuerdo personal para fichar por 40 millones de libras (51 millones de dólares). Sin embargo, Arteta no tiene claro dónde va a utilizar al holandés.

Es poco probable que Timber desbanque a William Saliba en el centro de la zaga de los Gunners, pero también es lo bastante versátil como para ocupar el lateral derecho, quizás por delante de White y Takehiro Tomiyasu. Para el dinero que el Arsenal se está gastando en este jugador de 22 años, sería un desperdicio si solo se limitara a ocupar un puesto de suplente.

Los Gunners confían en que los tres jugadores se conviertan en piezas fundamentales del sistema de Arteta. Y si alguno de ellos no cumple las expectativas, el técnico español se enfrentará a algunas preguntas incómodas.

Experiencia en la lucha por el título

"Cuando teníamos el equipo completo, éramos consistentes", añadió Arteta a Marca al hablar del fracaso del Arsenal en la lucha por el título. "En cuanto llegaron los problemas, no pudimos ser consistentes. Y entonces nuestro rival era el mejor equipo del mundo; la mejor plantilla del mundo; el mejor entrenador del mundo... No tuvimos más remedio que aceptarlo y darle la mano al campeón".

Es cierto que el Arsenal tuvo mala suerte con las lesiones. Saliba sufrió en marzo un problema de espalda que puso fin a la temporada, y Rob Holding no pudo igualar el alto nivel del francés tras llegar para ocupar su puesto. Gabriel Jesus, Eddie Nketiah, Oleksandr Zinchenko, Tomiyasu y Elneny también se perdieron gran parte de la temporada, ya que la profundidad de la plantilla de los Gunners se puso a prueba hasta el límite. La falta de experiencia en el vestuario también fue un factor limitante.

Arteta intentó inculcar una mentalidad ganadora fichando a Jesus y Zinchenko el pasado verano, después de haber trabajado con ambos durante su etapa como ayudante de Pep Guardiola en el Manchester City. Al principio causaron un gran impacto, pero no pudieron llevar al Arsenal a la meta final.

Saka, Gabriel Martinelli, Partey, Xhaka y Gabriel Magalhaes bajaron su nivel en la recta final, sobre todo durante la derrota por 4-1 de los Gunners ante el City en el Etihad Stadium. No estaban preparados para las rigurosas exigencias de una carrera por el título a final de temporada.

Pero deberían estarlo la próxima vez. Los jugadores más jóvenes del Arsenal podrían terminar siendo mucho más fuertes después de experimentar la angustia que viene después de dar tanto sin recompensa. "El tiempo está de nuestro lado. Si nos fijamos en nuestro equipo, muchos de los jugadores son jóvenes", declaró Saka en una entrevista con Ian Wright, leyenda de los Gunners, a finales de mayo. "Tenemos hambre, y muchos de nosotros no hemos ganado trofeos en el Arsenal, así que queremos conseguir grandes cosas. Si te fijas en cómo hablamos todos, queremos ganar y queremos ganar aquí".

Se acabaron los jueves por la noche

El ascenso del Arsenal a la cima de la Premier League fue aún más notable por el hecho de que estuvo compitiendo en la Europa League hasta mediados de marzo. Esto significaba que sólo disponían de dos días completos para recuperarse de los partidos de la Premier League después de sus esfuerzos europeos de los jueves.

El equipo de Arteta superó admirablemente el riguroso calendario de partidos en la primera mitad de la temporada, pero empezaba a agotarse físicamente cuando se enfrentó al Sporting CP en octavos de final. En el partido de ida, disputado en el Estadio José Alvalade, los Gunners lograron un trabajado empate a 2-2, pero no pudieron rematar la faena en el Emirates.

Los dos equipos empataron 1-1 en los 120 minutos de la vuelta, y hubo que recurrir a los penales para decidir quién pasaba a cuartos de final. En la tanda de penales, el Sporting se impuso por 5-3, y el Arsenal parecía absolutamente destrozado cuando todo terminó. En las semanas siguientes, los Gunners sufrieron un inevitable bajón en la Premier League. Los compromisos europeos y nacionales acabaron pasando factura.

El Arsenal se enfrentará a una tarea similar en 2023-24, cuando regrese a la Liga de Campeones tras seis años de ausencia, pero el intervalo entre partidos será más fácil de gestionar. La máxima competición europea se disputa los martes y los miércoles por la noche, lo que dará a los Gunners tiempo de sobra para reagruparse de cara a sus obligaciones en la máxima categoría del fútbol inglés.

Ramsdale es de los que saborean la oportunidad de medirse a los mejores. "Queremos luchar como es debido en la Liga de Campeones la próxima temporada, y cada año que pasa nos sirve de experiencia para mejorar", declaró recientemente el guardameta del Arsenal a The Telegraph. "Ahora llegará una nueva presión".

De cómo los Gunners manejen esa presión dependerá que alcancen o no un nivel más alto como colectivo en 2023-24.

Los hombres clave se quedan

El Arsenal ha tomado todas las medidas necesarias para garantizar que el núcleo de su actual plantilla permanezca intacto durante los próximos años. Gabriel fue el primero en comprometer su futuro a largo plazo con el club el pasado mes de octubre, al firmar una prórroga que lo mantendrá en el norte de Londres hasta 2027. Martinelli acordó la misma prórroga en febrero, mientras que Ramsdale aceptó una renovación por tres años en mayo, poco antes de que Saka firmara también un nuevo contrato de cuatro años. La próxima prioridad del Arsenal es Saliba, cuyo contrato expira en 2024. Saliba ya ha acordado permanecer en el club tres años más, y se espera un anuncio oficial antes del comienzo de la pretemporada.

El actual capitán del Arsenal, Martin Odegaard, también está a punto de firmar un nuevo contrato. El noruego tiene contrato hasta 2025, y los Gunners disponen de una opción de prórroga de un año, pero quieren asegurarse sus servicios hasta 2030. Odegaard está convencido de la visión a largo plazo de Arteta.

"No hay límites para lo que podemos conseguir. Nadie me puede decir lo contrario", declaró al Players' Tribune a principios de año. "Estoy muy orgulloso de ser capitán de este club y siento que voy a estar aquí mucho tiempo".

Arteta ha hecho todo lo que estaba en su mano para limitar el riesgo de que posibles pretendientes se lleven a sus mejores jugadores, y seguirá haciéndolo. La continuidad en términos de personal será crucial si el Arsenal quiere construir sobre los cimientos que puso en 2022-23.

Pero la confianza de los Gunners en estos jugadores sólo se justificará adecuadamente si los trofeos empiezan a llegar en los próximos años. Los contratos a largo plazo serán examinados con lupa si jugadores como Saka y Gabriel vuelven a faltar cuando realmente importe.

La decisión de Balogun

El Arsenal marcó la impresionante cifra de 88 goles en 38 partidos de la Premier League, sólo seis menos que el City, a pesar de carecer de un número 9 natural. Jesus lo hizo bien, marcando 11 goles, pero los Gunners tuvieron que recurrir a sus otros atacantes durante su ausencia por lesión entre noviembre y marzo.

Odegaard y Martinelli marcaron 15 goles cada uno, mientras que Saka anotó 14 y Xhaka logró el mejor registro de su carrera con siete tantos. Pero los Gunners necesitarán más potencia de fuego para recortar distancias con el City y alcanzar las últimas fases de la Liga de Campeones.

Arteta ya tiene una opción a su disposición: Folarin Balogun. El jugador de 22 años fue cedido al Reims de la Ligue 1 la temporada pasada, y superó todas las expectativas. El Reims terminó en undécima posición, pero probablemente se habría visto arrastrado a la lucha por el descenso de no ser por los goles de Balogun. El delantero marcó 21 goles en 37 partidos de liga, ocho menos que Kylian Mbappé, a la postre Bota de Oro.

Y, naturalmente, ahora existe una curiosidad generalizada por saber si Balogun podría ser aún más prolífico si tiene la oportunidad de liderar la línea de ataque de un gran club. El Arsenal aún lo tiene atado con un contrato hasta 2025, pero las especulaciones sobre su futuro no han cesado.

"Tiene algo especial, por eso le dimos un contrato de larga duración y tenemos fe en él", dijo Arteta sobre Balogun en febrero. El técnico del Arsenal prometió entonces que el club se reuniría con el joven delantero al final de la temporada para "planificar el siguiente capítulo de su carrera".

Dicho plan aún no se ha esbozado, como confirmó Balogun tras ayudar a la selección masculina de Estados Unidos a conquistar la Liga de Naciones de la CONCACAF. "Lo que puedo decir es que definitivamente no volveré a salir cedido", afirmó. "No estoy seguro [de] las discusiones que van a tener lugar, no estoy seguro de lo que va a pasar".

Balogun prometió su lealtad internacional a Estados Unidos por encima de Inglaterra en mayo, lo que sólo ha servido para elevar su perfil en todo el mundo. Si el Arsenal decide venderlo, no le faltarán opciones. AC Milan, Inter, Juventus y Olympique de Marsella son algunos de los clubes a los que se ha vinculado con Balogun, mientras que el Crystal Palace ha sido propuesto para intentar atraerlo al otro lado de Londres. Y la decisión final del Arsenal podría tener una enorme influencia en su rendimiento la próxima temporada.

Si los Gunners dejan marchar a Balogun, no habrá margen de error. Sería una pena que Arteta no le diera al menos la oportunidad de demostrar lo que puede hacer en el Emirates como delantero centro.

Si Balogun acaba brillando en otro sitio mientras el Arsenal sufre un declive en su producción ofensiva, Arteta quedará en el punto de mira. No tiene nada que perder con traerlo de vuelta, y la apuesta podría dar grandes dividendos.

¿Más fichajes?

Parece que, una vez cerrados los contratos de Rice y Timber, el Arsenal seguirá buscando nuevos fichajes. El club se encuentra actualmente en una posición financiera sólida tras clasificarse para la Liga de Campeones y, al parecer, tener bajo control su masa salarial, y Arteta dispone de más dinero para reforzar la plantilla.

Con Partey y Xhaka en el mercado, puede que el Arsenal tenga que fichar al menos a un centrocampista más para asegurarse de que cuenta con la suficiente plantilla. Moisés Caicedo, del Brighton, sigue interesando a los Gunners, que vieron cómo se rechazaban dos grandes ofertas por el ecuatoriano en el mercado de enero, pero hay opciones más baratas en el mercado.

Una de ellas es Romeo Lavia, del Southampton, que a sus 19 años abandonará St Mary's tras el descenso del club a la Championship. Al parecer, el belga está valorado en unos 50 millones de libras (63 millones de dólares), lo que supondría una ganga para un jugador de su incipiente talento.

Sin embargo, el Arsenal podría quedarse sin Lavia si espera demasiado, ya que se cree que el Liverpool está preparando una oferta formal por el adolescente, que también ha sido relacionado con el Chelsea. Gabri Viega, del Celta de Vigo, es otro de los objetivos de los Gunners, mientras que Moussa Diaby, extremo del Bayer Leverkusen, también está en su punto de mira.

En defensa, el Arsenal podría decidir reavivar su interés por el lateral derecho del Real Valladolid Iván Fresneda, y el central del Crystal Palace y de la selección inglesa Marc Guehi ha sido mencionado como posible sustituto de Holding, que se unirá a la lista de bajas estivales de los Gunners.

Sin embargo, otra posible incursión en el City será la que más ilusione a los aficionados del Arsenal, ya que recientes informaciones apuntan a que Arteta podría intentar incorporar a Joao Cancelo. El internacional portugués pasó la segunda mitad de la temporada pasada cedido en el Bayern Munich tras caer en desgracia con Guardiola, y el City está ahora ansioso por venderlo.

La capacidad de Cancelo para actuar en ambos lados de la defensa y el centro del campo lo convertiría en un activo útil para los Gunners, y al igual que Jesus y Zinchenko, sabe exactamente lo que se necesita para ganar trofeos. El hecho de que el Arsenal considere la posibilidad de fichar a jugadores de tan alto nivel después de haber cerrado tres grandes contratos demuestra su ambición.

Pero al gastar mucho, te expones a las críticas. Las excusas del Arsenal para justificar su fracaso el año pasado se mantuvieron, a pesar de que el título estaba en sus manos. Sin embargo, si el Arsenal no progresa la próxima temporada, nadie tendrá compasión y el puesto de Arteta podría verse amenazado.

¿Está el Arsenal en la cúspide de una nueva era gloriosa? ¿O está destinado a convertirse en el mayor aspirante de la historia de la Premier League? Todo se sabrá en los próximos 12 meses.