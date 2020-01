"¡No estoy loco!": Conte explica la suplencia de Alexis Sánchez

El atacante chileno volvió a ser convocado en el Inter, pero vio desde el banco de suplentes el empate 1-1 de su equipo frente al Atalanta.

Inter de Milan, con Alexis Sánchez en el banco de suplentes, no pasó este sábado del empate ante el Atalanta en duelo válido por la decimonovena fecha de la . Una paridad que deja -de momento- a los lombardos en lo más alto de la tabla, con 46 unidades, pero con riesgo de perder el liderato si este domingo la (45) derrota a AS en el Stadio Olimpico.

El Niño Maravilla sumó su segundo compromiso en línea sin ver acción, desde que volvió a las citaciones luego de superar una complicada lesión en el tobillo sufrida el pasado 12 de octubre. De hecho, cuando el marcador se encontraba 1-1, Antonio Conte, el adiestrador del conjunto dueño de casa, reaccionó con el ingreso de Matteo Politano para intentar darle un mayor volumen ofensivo a los suyos, pero su apuesta no resultó. Incluso el cuadro de Bérgamo tuvo la chance de quedarse con la victoria, pero Samir Handanovič se lució con una fenomenal parada a Luis Muriel desde el punto penal en los minutos finales.

Y tras el pitazo, el DT interista respondió por la ausencia del chileno ante los de Gian Piero Gasperini. "Siempre me preguntan sobre Sánchez. Para jugar tienen que estar bien. ¡No estoy loco! No es que sea deficiente o desea hacerme daño, si haces 1 + 1 es 2. Si quieres hacer 1 + 1 = 5 ... Si tomo otras decisiones hay es una razón, no se trata de realizar un hara-kiri", dijo molesto en conferencia de prensa.

#Conte: "Mi chiedete sempre di Sanchez. Per giocare devono stare bene. Mica sono folle. Non è che sono deficiente, se fate 1+1 fa 2. Se poi volete fare 1+1=5...Se faccio altre scelte c'è un motivo, non sono mica demente che voglio fare harakiri" pic.twitter.com/ZcgntARnaX — Daniele Mari (@marifcinter) January 11, 2020

Y agregó: "Hemos enfrentado este partido sin cuatro jugadores que para nosotros en este momento significan mucho (...) Tengo hombres excepcionales a disposición, así que mi única esperanza es no tener deserciones porque en ese caso la situación se vuelve problemática. Hoy, por ejemplo, con Barella descalificado por amarillas y Vecino lesionado, estuvimos muy cortos. Estoy feliz de haber recuperado a Sensi, que sí bien fue por 70 minutos , lentamente volverá. También estamos tratando de recuperar al mejor Sánchez en la delantera. No es fácil, los puntos esconden un poco esta situación y la única esperanza que puedo tener es que no ocurran situaciones de emergencia. El tiempo entre partidos es corto, pero los muchachos están dándolo todo y deben ser elogiados por lo que están haciendo. Hubiese firmado sumar cuatro puntos entre y considerando estas condiciones, estamos allí y queremos avanzar en este camino", cerró.

De este modo, el hombre de La Roja podría volver a la consideración en el próximo duelo de los neroazzurro, el próximo martes, por los octavos de final de la Copa . Su rival será Cagliari.