Nigeria vs. Marruecos, Copa Africana de Naciones: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

La Copa Africana de Naciones llega a la etapa de semifinales con Nigeria, tres veces campeona, enfrentándose a Marruecos, anfitrión en 2025, por un lugar en la final del espectáculo. ¿Podrán los Super Águilas superarse tras la derrota en la final de 2023?

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo de Nigeria vs Marruecos, mientras GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Cómo ver Nigeria vs Marruecos, Copa Africana de Naciones 2025: Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido estará disponible en España a través de Movistar Plus+, M+ Liga de Campeones y M+ #Vamos Bar 2, mientras que en México se podrá seguir por Claro Sports y FOX One.

En Sudamérica el duelo será transmitido por Claro Sports, con excepcion de Colombia, donde se podrá ver por Win Sports. En Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de beIN Sports y Fubo Sports.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites utilizar una red privada virtual (VPN) para ver los partidos con tu servicio de streaming habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al hacer streaming. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para streaming de deportes.

Hora de inicio del partido Nigeria vs Marruecos

Copa Africana de Naciones - Copa África de Naciones - Final Prince Moulay Abdellah Stadium

El partido se disputa este miércoles 14 de enero a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio de Prince Moulay Abdellah.

México: 14:00 horas

Argentina: 17:00 horas

Estados Unidos: 15:00 horas (tiempo del este)

Previa del partido

Nigeria parece ser el equipo a vencer, ganando los cinco partidos del torneo, anotando 14 goles en el proceso. Una impresionante victoria 2-0 sobre Argelia en los cuartos de final, gracias a los goles de la superestrella del Galatasaray Victor Osimhen y el delantero del Sevilla Akor Adams, se vio empañada por una tarjeta para el capitán Wildred Ndidi, que ahora se perderá la semifinal tras una acumulación de tarjetas. Osimhen tiene cuatro goles en el torneo, mientras que tanto él como Adams también tienen dos asistencias en su haber. Sin embargo, las Super Águilas tendrán que estar en su mejor momento en ataque para hacer daño a los anfitriones.

Marruecos solo ha concedido un gol en el torneo, manteniendo cuatro porterías a cero en cinco partidos. El extremo estrella Brahim Diaz, perteneciente al Real Madrid, es el máximo goleador del torneo con cinco goles. Esta será la primera vez que estos equipos se enfrenten en una Copa Africana de Naciones en 22 años.

Noticias de lesiones y equipos

El capitán de Nigeria Wilfred Ndidi está suspendido.

El dinámico centrocampista de Girona Azzedine Ounahi se lesionó anteriormente en el torneo y no participará aquí para Marruecos.

Noticias y alineaciones

