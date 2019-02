Nicolás Castillo: "Gracias a mi salida, Pumas pudo hacer un plantel muy bueno"

El atacante chileno consideró que su venta benefició a Universidad Nacional.

Este domingo la cancha del Olímpico Universitario arderá con el duelo entre Pumas y América, contando con ingredientes de sobra para ser uno de los partidos más recordados del campeonato.

Nicolás Castillo marcó su nombre en la historia reciente de Universidad Nacional, pues pese a no conseguir campeonatos, fue uno de los jugadores más queridos por la afición, gracias a su capacidad e instinto goleador. Todo eso ha quedado atrás, pues el chileno decidió firmar con las Águilas, el acérrimo enemigo deportivo de los Universitarios.

En entrevista con TV Azteca, Nico defendió su profesionalismo por ahora portar la casaca Azulcrema, resaltando que Pumas no estuvo interesado en sus servicios. "Siempre dejé todo, lo di todo, dejaba todo por el club, por mis compañeros, soy un profesional lo he dicho, solo soy hincha de un equipo en Chile. Dije que si quería volver a Puma, era solo si ellos me querían".

Igualmente, el chileno considera que la entidad Felina salió beneficiada con su venta, al contar con más recursos para reforzar la plantilla. "También estoy muy contento porque gracias a mi salida también pudieron hacer un plantel muy bueno y eso es lo que la gente tampoco ve", expresó el ex-Universidad Católica.

Castillo Mora disputó su último partido en el Olímpico Universitario el 2 de mayo de 2018. Aquella ocasión, su nuevo equipo lo venció cuando aún portaba la elástica universitaria, con un contundente 1-4.