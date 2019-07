Nicolás Castillo brilló en el avance del América a semifinales de la Leagues Cup

El chileno fue figura al entregar un pase perfecto de taco en el gol de Benedetti y, luego, marcó el primer penal de la serie ante el Houston Dynamo.

Nicolás Castillo comenzó con el pie derecho la temporada del América. Y es que el atacante chileno, en su retorno al club post , comandó el triunfo de las Águilas al firmar un doblete en la victoria 4-2 sobre Monterrey, en el marco del debut de ambas escuadras por el Torneo Apertura de la .

Y este miércoles fue figura en el avance de los azulcrema a semifinales de la Leagues Cup. El formado en destacó al aportar un pase perfecto de taco para el gol de Nicolás Benedetti, a los 73 minutos, frente a de la .

Eso sí, el encuentro en el BBVA Stadium de Houston debió definirse en la tanda de penales ya que DaMarcus Beasley forzó la definición tras igualar el marcador a cinco minutos del epílogo.

En las ejecuciones desde los doce pasos, Marchesín detuvo el primero y Castillo anotó para dar la ventaja a las Águilas. En el tiro decisivo, Roger Martínez no pudo marcar y voló su disparo para igualar la serie. Fue Giovani dos Santos, en su estreno, quien logró el 6-5 definitivo para instalarse en la siguiente ronda.

El artículo sigue a continuación

Ahora, el equipo de Miguel Herrera se medirá en semifinales al Tigres de Eduardo Vargas quien comandó la victoria felina frente al Real Salt Lake al timbrar con un potente zapatazo, desde 30 metros, el gol del triunfo. Mientras que en el otro cruce, se enfrentará a , tras vencer el martes a y Tijuana, respectivamente.

Cabe recordar que no es la primera vez que ambos seleccionados se enfrentan en duelos definitorios. El ex viene de ganarle el "Campeón de Campeones" a Turboman, después de vencer a los universitarios 6-5 en la serie de penales. En aquel compromiso, desarrollado en el Dignity Health Sports Park de Carson, Vargas ingresó en los 59' en reemplazo de Lucas Zelarayán, mientras que el ex UC lo hizo a los 63' por Henry Martín.