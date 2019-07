Nicolás Castillo, el gran perdedor de La Roja en Copa América

El atacante del América solo sumó nueve minutos en los tres partidos en los que vio acción. Rueda optó por Fernandes y Sagal antes que el ex UC.

Nicolás Castillo estuvo a punto de abandonar la de por serios problemas físicos, pero no cedió. El formado en optó por quedarse junto al plantel de La Roja para disputar un lugar en el once de Reinaldo Rueda, sin embargo, no estuvo disponible ni ante ni ante en la fase grupal.

Pero sí para el duelo con , donde sumó sus primeros -aunque escasos- minutos en la competencia. A los 90′ ingresó al campo de juego en reemplazo de Gonzalo Jara, en un intento desesperado por empatar el partido en que el combinado nacional perdió por la cuenta mínima. Finalmente, no logró justificar su permanencia en un equipo que remató cuarto y que optó por Junior Fernandes y Ángelo Sagal como alternativas en la ofensiva.

De hecho, solo sumó nueve minutos en los tres partidos en los que vio acción, completó tres pases buenos y solo se originó una ocasión frente al arco rival. Siempre entró en los minutos finales. Mientras que el delantero del Alanyaspor de la Superliga de alcanzó 89 minutos y el atacante de 45, en solo un encuentro. Sagal ingresó en el segundo tiempo en la semifinal con Perú, cuando necesitaba con urgencia remontar dos goles en contra. Otra vez quedó al debe.

"Lo anterior no le agradó mucho al ex cruzado. Después de cada partido, era el primero en pasar por la zona mixta y, en silencio, subirse al bus de la Selección. Su semblante y su expresión jamás ocultaron su desagrado con la situación", consignó La Tercera.

Ahora, el jugador del América tendrá que dejar atrás su copa para el olvido y tendrá que intentar convencer a Miguel Herrera en una nueva temporada con las Águilas. Su escuadra viajó este domingo rumbo a Dallas para enfrenar allí el martes a Pumas. Sin embargo el DT sumará en Texas a la gran mayoría de sus seleccionados, además del flamante refuerzo Giovani dos Santos. El propio entrenador reveló que Castillo será el último en sumarse al club para disputar el del próximo domingo contra Tigres.