Nico Castillo: "No voy a festejar si le marco un gol a Pumas"

El delantero chileno dejó claro que su cariño por el cuadro universitario sigue intacto.

El debut de Nico Castillo con el América podría llevarse a cabo en CU, donde las Águilas enfrentarán a Pumas en la Jornada 6 del Clausura 2019. Y aunque sabe que no lo recibirán de la mejor manera en su antigua casa, lo cierto es que el chileno respeta su pasado en el club.

"Vestir la camiseta de Pumas fue un paso importante en mi carrera porque yo quería volver a sentir el futbol, me apoyaron en todo y vestir ahora la de América estoy muy ansioso, son dos camisetas importantes y ya quiero jugar y no, no festejaría por el respeto y cariño", dijo Castillo a TDN.

Por otro lado, el atacante reconoció que pensó en rechazar la oferta del América por el cariño que siente por Pumas. "En Pumas la gente me quería y yo a ellos y sí pasó por la cabeza (rechazar) por la rivalidad que tienen. Lo pensé y conversé mucho, ya después debía tomar una decisión y esa era la mejor para mí".