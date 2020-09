Neymar, suspendido con dos partidos tras el escandaloso PSG - Olympique de Marsella

El brasileño recibe dos encuentros de sanción con opción a otro; Di María, citado a declarar; el caso de Álvaro será investigado.

Neymar Jr, delantero del Paris Saint-Germain, ha sido suspendido por dos partidos después de su expulsión en el escandaloso encuentro de Ligue1 que enfrentó a su equipo con el Olympique de el pasado domingo en el Parque de los Príncipes. Además, al jugador brasileño le agregan un posible tercer compromiso de sanción en caso de que él muestre algún comportamiento antideportivo durante los próximos 10 días.

Kurzawa, el más castigado de los expulsados

Así lo ha resuelto este miércoles la Comisión de Disciplina de la , que también ha decidido castigar a los otros cuatro expulsados de 'Le Classique'. El más perjudicado de todos ha sido Kuwzawa, que ha recibido hasta seis jornadas de suspensión, mientras que Jordan Amavi recibió tres, Leandro Paredes obtuvo dos (en el caso del mediocentro argentino, también hay un tercer partido de castigo en suspenso) y sólo una para Darío Benedetto.

Di María, a declarar; el caso de Álvaro, bajo la lupa

Por su parte, el extremo argentino Ángel Di María será llamados a declarar el próximo 23 de septiembre. El Fideo ha sido acusado de escupir al español Álvaro González, ex del y , mientras que el propio Álvaro fue acusado por Neymar de realizar insultos racistas y su situación será investigada en los próximos días.

El - Olympique de Marsella ha sido uno de los partidos con más incidentes que se recuerdan. El duelo acabó con cinco expulsados entre los que estuvo Neymar, que vio la roja por una agresión al español Álvaro González.

Neymar acusa, Álvaro se defiende

Tras el partido, Neymar se excusó asegurando que golpeó al central porque le habría provocado con insultos racistas: "Mostrar mi agresión es fácil, ahora quiero ver la imagen en la que el racista me llama 'mono hijo de puta'. ¡Eso quiero ver! Por una gambeta me amonestan y por un golpe me expulsan. ¿Y ellos? ¿Y ahí?".

Sin embargo, González no tardó en defenderse: "No existe lugar para el racismo. Carrera limpia y con muchos compañeros y amigos en el día a día. A veces hay que aprender a perder y asumirlo en el campo. Increibles 3 puntos hoy. Allez l’OM. Gracias familia".