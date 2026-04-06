Neymar persigue su sueño del Mundial tras una operación inesperada

Neymar Jr. sigue haciendo todo lo posible para poder disputar la que será, sin duda, su último Mundial.

Por eso, la estrella del Santos ha decidido someterse de nuevo a una operación quirúrgica. El diario Marca recogió las declaraciones de Cuca, entrenador del Santos, en la rueda de prensa previa al debut del equipo brasileño en la Copa Sudamericana frente al Cuenca: «Neymar se sometió a una intervención quirúrgica en la rodilla durante el parón internacional de la FIFA. No ha entrenado. Ha pasado unos días recuperándose de la operación».

Neymar había decidido, tras el final de la pasada liga brasileña, someterse a una operación de rodilla siguiendo las recomendaciones de los médicos.

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El diario Marca señaló: «Ahora, tan solo unos meses después, Neymar ha vuelto de nuevo al quirófano para someterse a un tratamiento regenerativo que utiliza plasma rico en plaquetas con el objetivo de fortalecer los tejidos de una articulación que sufre daños importantes».

Y añadió: «Neymar decidió someterse a este tratamiento durante el parón internacional, en el que esperaba estar en la convocatoria de Brasil. Ahora ha iniciado un programa especial de recuperación para afrontar estos últimos meses antes del inicio del Mundial en plena forma y convencer al entrenador Ancelotti de la necesidad de incluirlo en la lista de 26 jugadores que viajarán para disputar el Mundial, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá».