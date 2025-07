¡Neymar no está acabado! El ícono de Brasil está listo para jugar hasta que "ya no pueda rendir" y apunta al Mundial de 2026 tras firmar una extensión con Santos

Neymar insiste en que está lejos de terminar, con el ícono de Brasil - recién renovado contrato con Santos - y con la intención de seguir jugando.

¿QUÉ PASÓ?

El exdelantero del Barcelona y el Paris Saint-Germain ahora tiene 33 años. Los problemas de lesiones han comenzado a afectarlo últimamente, con daños en el ligamento cruzado anterior que llevaron a que su lucrativo contrato con el equipo Al-Hilal de la Liga Pro Saudí fuera rescindido.

LA IMAGEN MÁS AMPLIA

Después de convertirse en agente libre, Neymar regresó a sus raíces en Santos. Ha pasado más tiempo en la mesa de tratamiento allí, pero después de atraer más interés de Europa, ha extendido su asociación con el club que lanzó su carrera hasta finales de 2025.

El artículo sigue a continuación

Getty

LO QUE DIJO NEYMAR

Aunque se han hecho muchas preguntas sobre el estado físico y el compromiso de Neymar con el juego, le dijo a su esposa Bruna Biancardi durante una entrevista familiar: “Lo que me impulsa es el amor que todavía siento por el fútbol. El deseo que siento de jugar, de estar en el campo, eso es lo que me impulsa cada día; despertarme, entrenar.

"El amor que siento por el fútbol nunca terminará. Estará conmigo durante el resto de mi vida. En algún momento, el deseo de jugar, porque ya no puedo hacerlo, porque ya no puedo rendir como quiero, terminará... Mientras todavía tenga el deseo de jugar fútbol, tendrán que compartirme, mi amor."

¿SABÍAS QUE?

Neymar, quien es el máximo goleador de todos los tiempos de Brasil, tiene la intención de participar en las finales de la Copa del Mundo 2026 el próximo verano. Añadió sobre la crítica que ha atraído a lo largo de una carrera icónica: "No puedo controlar los pensamientos de otras personas. Es difícil responder a personas que no entienden absolutamente nada sobre nuestras vidas... Juzgar es fácil, pero entender lo que hay detrás es difícil... He pasado toda mi carrera un poco triste por esto, por personas que no me conocen hablando de mí y no solo de fútbol.

"Sé que soy una buena persona, es difícil confrontar... Me gustaría que le dieran más importancia a lo que realmente importa: en el campo. Hoy en día, con internet y las redes sociales, es difícil para las personas centrarse únicamente en el propio atleta.

"Es malo, triste, ser juzgado de cierta manera, a veces incluso odiado por personas que no me conocen, que no son parte de mi vida diaria, que no conocen el esfuerzo que pongo por mí y mi familia. Es difícil parar y ver en internet lo que no es realidad. Tengo una mentalidad fuerte cuando se trata de internet.

“Puedo mirarlo, pero no me duele, no me duele mentalmente. Mi carrera futbolística terminará, mi nombre permanecerá en la historia, pero terminará, pasarán los años, vendrán y se irán otros jugadores y generaciones. Siempre digo que lo que importa son las personas que me conocen.”

Getty Images

¿QUÉ SIGUE?

Neymar puede tomar un nuevo desafío a nivel de club antes de dirigirse al próximo Mundial, con el superastro sudamericano listo para convertirse nuevamente en agente libre en la ventana de transferencia de enero.