Neymar se rinde y comunica al PSG que no fichará por el Barcelona

Ante la negativa de los parisinos de rebajar sus pretensiones económicas

El culebrón más largo del verano podría estar apuntando a su final definitivo. Según L'Equipe, Neymar ya le ha dicho a su familia que seguirán viviendo en la capital francesa, al menos un año más. El séquito del delantero del , que según las informaciones de la prensa francesa, estaba dispuesto incluso a sacar 20 millones de euros de su bolsillo para irse, informó a ambos clubes de su decisión de terminar la temporada ya comenzada en París. Parece evidente que Neymar no saldrá. O al menos, que no acabará jugando de azulgrana, tal y como le hubiera gustado al vestuario del Barça, que reclamó durante meses su llegada.

¿Por qué? Sencillo, el PSG nunca bajó sus pretensiones de los 140-150 millones más jugadores, hecho que terminó por echar atrás a un que no tenía la fuerza financiera suficiente como para cumplir con las peticiones parisinas, que pasaban por recuperar toda la inversión hecha en su momento. El Barcelona, que no tiene liquidez para afrontar la operación y que podría gravar sus cuentas si no metía juagdores en la operación, se ha quedado con las ganas de fichar al brasileño. Ninguna oferta azulgrana cuajó. Ni Nasser Al-Khelaïfi ni Leonardo de Araújo dieron su brazo a torcer en la negociación. Es más, Leonardo fue tajante: "Neymar siempre ha dejado claro que quiere irse, pero nadie tiene suficiente efectivo para comprarlo", dijo.

Así que, pese a que aún faltan 48 horas para el cierre de mercado, todo apunta a que Neymar tendrá que reconducir su presente en el PSG y quedarse en París una temporada más. Fin de la historia. O al menos, salvo giro inesperado de los acontecimientos, eso parece.