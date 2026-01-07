Newcastle vs Leeds, Premier League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Newcastle United recibe a Leeds United en St James' Park en un partido de la Premier League a mitad de semana que podría definir el impulso de ambos clubes en la segunda mitad de la temporada. Las Urracas llegan con confianza renovada, mientras que el Leeds trae consigo resiliencia y consistencia obstinada. Con ambos equipos buscando puntos cruciales en la segunda mitad de la campaña, este enfrentamiento se siente mucho más significativo que un partido de liga rutinario.

El Newcastle de Eddie Howe parece estar encontrando su ritmo nuevamente. Las victorias consecutivas en la liga han inyectado confianza en el equipo, y las actuaciones en St James' Park se han convertido una vez más en una fuente de auténtica ventaja. Se encuentran en la parte alta de la tabla, en el 9.º lugar para ser específicos, con un renovado sentido de confianza y más fluidez en el ataque. Newcastle solo ha perdido dos veces en sus últimos 10 partidos y ha ganado la mayoría de sus recientes encuentros en casa en la liga, lo que los convierte en favoritos para este choque.

Los Blancos, por otro lado, también están de buen ánimo, ya que no han perdido en sus últimos siete partidos de la Premier League, una racha que los ha alejado del peligro del descenso. La resiliencia del Leeds bajo Daniel Farke ha sido clave, con presión inteligente y disciplina táctica que les ayuda a lograr resultados. Actualmente están en el puesto 16 de la tabla de la Premier League, con 22 puntos en 20 partidos y parecen estar listos para asegurar la salvación en la segunda mitad de la campaña.

Aquí es donde encontrar transmisiones en vivo en inglés de Newcastle United contra Leeds mientras GOAL te trae todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido hoy.

Horario de inicio del partido Newcastle United vs Leeds

Premier League - Premier League St James' Park

El partido de hoy entre Newcastle United y Leeds comenzará a las 3 pm ET y 8 pm GMT.

Noticias del equipo y plantillas

Newcastle no contará con William Osula (tobillo), Dan Burn (pecho) y Emil Krafth (rodilla) debido a una lesión. Jugadores como Anthony Elanga (rodilla), Jacob Murphy (muslo) y Jamaal Lascelles (estado físico) son dudas.

En cuanto a Leeds, Daniel James (muslo) y Joe Rodon (pie) volverán a estar ausentes, mientras que Jayden Bogle (pantorrilla) es duda para los visitantes.

Enfrentamientos directos

Los encuentros recientes entre estos equipos han sido cerrados y, a menudo, con pocos goles, con varios empates en los últimos enfrentamientos. Newcastle tiene una ligera ventaja histórica en general, pero Leeds también ha tenido encuentros competitivos. En St James' Park, la forma en casa de Newcastle ha sido particularmente fuerte, con Leeds encontrando difícil lograr victorias allí en los últimos años.

