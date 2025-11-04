Newcastle vs. Athletic Club de Bilbao, Champions League: Dónde ver el partido online, streaming en vivo, canales de TV y hora de inicio

Newcastle recibe a Athletic Club de Bilbao este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (España) en el estadio St. James Park, por la cuarta jornada de la fase de liga de la temporada 2025-2026 de la Champions League.

Sigue aquí en directo el Newcastle vs. Athletic Club de Bilbao de la Champions League 2025-26

Las Urracas llegan al compromiso después de vencer por marcador de 3-0 a Benfica en la fecha 3, con un doblete de Harvey Barnes, junto a un gol de Anthony Gordon. El equipo dirigido por Eddie Howe es octavo en la clasificación con seis puntos.

Por su parte, los Leones derrotaron por 3-1 a Qarabag en su más reciente partido en el certamen continental, con un par de anotaciones de Gorka Guruzeta, además de un tanto de Robert Navarro. El cuadro a cargo de Ernesto Valverde es vigésimo primero en la tabla con tres unidades.

Cómo ver Newcastle vs Athletic Club de Bilbao, Champions League 2025-26: Canales de TV y transmisiones en vivo

PAÍS O ZONA CANAL O STREAMING España M+ Liga de Campeones 2, M+ Liga de Campeones 4 Sudamérica ESPN 4, Disney+ Premium México TNT Sports, HBO MAX Estados Unidos Paramount+, DAZN

El partido estará disponible en España a través de M+ Liga de Campeones 2 y M+ Liga de Campeones 4, mientras que en México se podrá seguir por TNT Sports y HBO MAX.

En Sudamérica el duelo será transmitido por ESPN 4 y Disney+ Premium. Finalmente, en Estados Unidos la transmisión del compromiso estará a cargo de Paramount+ y DAZN.

Hora de inicio de Newcastle vs Athletic Club de Bilbao

Liga de Campeones - Champions League St James' Park

El partido se disputa este miércoles 5 de noviembre a las 21:00 horas (tiempo de España) y tendrá como escenario el estadio St. James Park.

México: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 17:00 horas

17:00 horas Estados Unidos:15:00 horas (tiempo del este)

Noticias del equipo y escuadras

Noticias del Newcastle

Las Urracas se encuentran en una buena posición en la Champions y alcanzaron los cuartos de final de la Carabao Cup, pero en cambio, no han tenido el comienzo esperado en la Premier League, apartados de la lucha por los puestos continentales.

Noticias del Athletic Club de Bilbao

Los Leones tendrán que buscar los puntos que tanto necesita sin su gran figura, Nico Williams, quien sufre una pubalgia. Además, Oihan Sancet y Yuri se suman a las bajas para el duelo con Newcastle.

Cómo llegan al partido

Historial de Enfrentamientos Directos

NEW Último partidos ATH 1 Victoria 0 Empates 0 Victorias Newcastle 2 - 1 Athletic Bilbao 2 Goles marcados 1 Partidos de más de 2.5 goles 1/1 Ambos equipos anotaron 1/1

Clasificación

