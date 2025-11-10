New England Patriots vs New York Jets: previa, pronósticos, cuotas, entradas, transmisión en vivo, Fantasy Football y últimas noticias

Drake Maye y los New England Patriots han colocado su bandera en la cima de la AFC Este, con un récord de 8-2 y manteniendo la división firmemente mientras se preparan para un enfrentamiento el jueves por la noche contra los New York Jets en la Semana 11.

Mientras tanto, los Jets han pasado de ser un desastre a ser al menos funcionales. Después de tropezar con un inicio de 0-7, el entrenador en jefe Aaron Glenn ha estabilizado el equipo lo suficiente como para lograr victorias consecutivas sobre Cincinnati y Cleveland. Incluso con la franquicia traspasando a las estrellas Sauce Gardner y Quinnen Williams en la fecha límite de cambios, Nueva York fabricó dos touchdowns de retorno la semana pasada para obtener una victoria. Necesitarán ese tipo de caos nuevamente, porque entrar a Foxborough como un desfavorecido pesado contra un equipo de los Patriots en pleno ascenso es otra cuestión completamente diferente.

New England no solo ganó la semana pasada, hizo una declaración. Los Patriots derrotaron a Baker Mayfield y a los Tampa Bay Buccaneers, respondiendo a los críticos que insistían en que su éxito temprano en la temporada no era más que suerte con el calendario. Pero con victorias ahora sobre Buffalo y Tampa Bay, este equipo ha demostrado que puede intercambiar golpes con oponentes de calibre de playoffs.

Hora de inicio del partido entre New England Patriots vs New York Jets

Los Patriots y los Jets se enfrentarán en la Semana 11 de la temporada de la NFL en el Gillette Stadium en Foxborough, Massachusetts, el jueves 13 de noviembre, comenzando a las 8:15 pm ET.

Noticias del equipo de New England Patriots

Los New England Patriots no solo sobrevivieron a la defensa de Tampa Bay el domingo, sino que la atravesaron. Detrás del favorito al MVP, Drake Maye, y el novato destacado TreVeyon Henderson, New England superó a los Buccaneers 28-23 y extendió su racha de victorias a siete juegos.

Con Rhamondre Stevenson aún fuera de juego y Terrell Jennings saliendo temprano debido a un problema en la rodilla, el novato Henderson tomó el protagonismo y corrió con él, literalmente. Realizó anotaciones de 69 y 55 yardas, mostrando la clase de velocidad explosiva que inclina el campo en un instante.

Pero cuando los Patriots necesitaron aplomo y precisión, Maye cumplió. Justo antes del medio tiempo, lanzó un pase en cuarta y gol a Stefon Diggs, dando a New England una ventaja de 14-10 y un cambio de impulso que se sintió en todo el estadio. Anteriormente, Maye encontró a su compañero novato Kyle Williams en un pase corto que Williams convirtió en una carrera de 72 yardas hasta la zona de anotación para cerrar el primer cuarto.

New England está en racha. Y con Drake Maye jugando como un superestrella y TreVeyon Henderson anunciándose en luces de neón, no parece que este impulso vaya a desacelerarse pronto.

Getty Images

Noticias del equipo New York Jets

Los Jets entran en la semana sin haber descartado oficialmente a nadie, lo cual es una vista rara para el fútbol de finales de noviembre. El titular, por supuesto, gira en torno a Garrett Wilson. La estrella está aún etiquetada como cuestionable debido a un problema persistente en la rodilla, pero se espera que participe después de haberse perdido los dos partidos anteriores. Si regresa, será un gran impulso para una ofensiva que ha carecido de chispa.

Otros tres jugadores aterrizan en la categoría de dudosos: el apoyador Kiko Mauigoa (conmoción cerebral), el corredor Khalil Herbert (ingle) y el liniero de reserva Xavier Newman (tobillo). De ese trío, Newman parece ser el más probable de ver el juego con ropa de calle después de perderse completamente la sesión del viernes. Los Jets ya dieron un indicio al elevar a Kohl Levao del escuadrón de práctica, una señal de que se están preparando para cubrir ese puesto de profundidad en las trincheras.

Getty Images

Ver y transmitir en vivo Patriots vs Jets en EE.UU.

El juego de Patriots vs Jets en la Semana 11 de la temporada 2025 de la NFL se transmitirá en vivo exclusivamente en Prime Video. Los fanáticos en los mercados locales aún podrán ver la cobertura en Fubo (¡Prueba gratis hoy!).

Más detalles sobre dónde ver el partido en los Estados Unidos, incluidas las opciones de transmisión, se publicarán pronto, así que mantente atento a nuestra cobertura dedicada.

Ver y transmitir en vivo Patriots vs Jets en todo el mundo

Para los fanáticos fuera de EE. UU. que buscan mantenerse conectados a la acción, NFL Game Pass en DAZN es el boleto definitivo. Ofrece más de 200 enfrentamientos de temporada regular y playoffs, cobertura completa del Super Bowl, además de acceso a NFL Network, NFL RedZone, y mucho más para mantenerte conectado durante todo el año.

Para evitar restricciones regionales o para acceder al juego si estás viajando al extranjero, puedes ver la acción usando una Red Privada Virtual como ExpressVPN.

Cómo comprar boletos para Patriots vs Jets

Las entradas ya están disponibles en StubHub, con precios de entrada a partir de $386. A partir de ahí, los precios suben a través de los niveles — $300, $400, $500, $600, $700, $800, $900, $1,000, y llegan hasta los rangos premium de $2,000, $3,000, $4,000, $5,000, $6,000, y alcanzan un máximo de $10,406 para los mejores asientos de la casa.

Consulta el enlace a continuación para el desglose completo de cómo comprar boletos para los juegos de la NFL.

Fútbol Fantasía Patriots vs Jets

Drake Maye no estuvo muy preciso contra Tampa Bay, completando solo el 51.6% de sus lanzamientos, pero el panorama general todavía lo pinta como un legítimo favorito para el MVP, especialmente con Josh Allen y Buffalo tropezando nuevamente en la Semana 10. Los Patriots ahora ocupan tanto el primer lugar en el Este de la AFC como el desempate de inicio de temporada sobre los Bills, un lugar bastante fuerte para estar entrando en la Semana 11.

A pesar de una noche baja, los números de la temporada de Maye siguen siendo impresionantes: 19 touchdowns, solo cinco intercepciones, una tasa de finalización del 71.7% y una producción constante por tierra. Ha lanzado múltiples pases de touchdown en cinco partidos consecutivos, lo que es una señal de consistencia, no de un momento de racha.

Y este podría ser otro lugar donde se caliente. Los Jets acaban de permitir que Dillon Gabriel lanzara dos touchdowns contra ellos, y eso es con Nueva York habiendo ya transferido a Sauce Gardner en la fecha límite. Su secundaria simplemente no es lo que solía ser.

La situación del backfield es donde las cosas se ponen interesantes. Rhamondre Stevenson aún no ha practicado debido a un problema en el dedo del pie, y su disponibilidad para el jueves es, en el mejor de los casos, incierta. Incluso si juega, podría no recuperar su antiguo puesto porque TreVeyon Henderson acaba de sobresalir. El novato destrozó a Tampa Bay con 147 yardas y dos touchdowns en 14 acarreos, el tipo de actuación que cambia la jerarquía.

Mientras tanto, Stefon Diggs sigue haciéndose sentir cómodo en la zona roja. El veterano ha anotado en tres juegos consecutivos, emergiendo como la opción más confiable —y más peligrosa— de Maye en la zona de anotación. Buscará mantener la racha ante una defensa de los Jets que está haciendo muchas concesiones y rompiéndose más de lo habitual.

Por el lado de los Jets, la ofensiva sigue siendo una lucha semanal. Justin Fields terminó toda la primera mitad la semana pasada con cinco yardas por pase. Sí, cinco. El único touchdown ofensivo llegó tarde cuando Breece Hall llevó una pantalla 42 yardas hasta la zona de anotación, recordándole a todos que él sigue siendo el centro de todo lo que esta ofensiva intenta hacer. Quita a Hall, y los Jets no tienen mucho en qué apoyarse.

Predicciones del Juego Patriots vs Jets

Los Jets escaparon de Cleveland en la Semana 10 gracias a un par de touchdowns de retorno, pero seamos honestos: la ofensiva sigue siendo una de las unidades más débiles de la liga, y eso fue con Garrett Wilson en el campo. ¿Si está fuera en la Semana 11? La palabra "anémica" comienza a sentirse generosa.

En el otro lado, Nueva Inglaterra ha sido discretamente elite en el departamento de eficiencia. Los Patriots llegaron a la Semana 10 clasificados octavos en la NFL en EPA por jugada en la ofensiva y décimos en defensa. ¿Y esa defensa contra la carrera? Absolutamente tacaña. Ya estaban permitiendo solo 3.6 yardas por acarreo en nueve semanas, luego mantuvieron al backfield de Tampa Bay en 19 acarreos para 91 yardas el domingo pasado. Eso no es un accidente; esa es identidad.

Hay juegos en los que puedes convencerte de un desvalido, intentar encontrar un ángulo, buscar la sorpresa. Este no es uno de esos juegos.

Nueva Inglaterra ha conseguido siete victorias consecutivas, tiene impulso, tiene campo local, y tiene una ofensiva funcional y confiada liderada por Drake Maye. Mientras tanto, la ofensiva de los Jets ha estado atascada en el barro desde la Semana 1 y no ha mostrado muchas razones para creer que eso cambiará en una semana corta.

Incluso con Nueva York sintiéndose un poco estimulada después de dos victorias consecutivas, este enfrentamiento se siente desigual.

Probabilidades de Apuestas Patriots vs Jets

Diferencia

Jets +10.5 (-110)

Patriots -10.5 (-110)

Línea de Dinero

Jets: +400

Patriots: -535

Total

45.5 (Más de -110/Menos de -110)