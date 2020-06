El Barcelona aparta a Nelson Semedo tras saltarse el protocolo de La Liga

El defensa acudió a una fiesta sin permiso del club y estará apartado hasta que se confirme su negativo por coronavirus

Nelson Semedo no ha entrenado este jueves con el . No obstante, el motivo no tiene nada que ver con sus molestias en el cartílago de su rodilla derecha, sino por saltarse el protocolo de seguridad que marca La Liga.

El defensa azulgrana acudió, sin permiso del club, a un restaurante para celebrar un cumpleaños donde se rompieron todas las normas de seguridad que marcan el protocolo de la fase 1: no se guardó en ningún momento la distancia de seguridad y se juntaron unas veinte personas, cuando el límite permitido era de quince. La reacción del club ha sido inmediata. El jugador ha sido apartado del grupo y difícilmente esté ante el Mallorca por la proximidad del duelo. Además, el Barcelona ya estudia la sanción que aplicara al portugués, que se prevee bastante dura.

El protocolo del Barcelona

El Barcelona ha iniciado ya el protocolo previsto de LaLiga. Semedo ha sido apartado este jueves del equipo y sometido al test de coronavirus. Si da negativo, estará en condiciones de jugar, aunque tanto él como sus compañeros deberán pasar por un control de temperatura el mismo día del partido y antes de entrar al estadio Son Moix.

Solo si diera positivo es cuando se le debe aislar y dejar en cuarentena hasta que pase dos controles donde de negativo.

Semedo se une a la lista de la polémica

Semedo se une así a la lista de jugadores que han roto el estricto protocolo de seguridad que marca en prevención del Covid 19. Los primeros fueron cuatro jugadores del Sevilla que difundieron una foto de una barbacoa en un jardín y el pasado fin de semana fue el delantero del , Luka Jovic, quien se saltó el protocolo en una comida en su domicilio acompañado de los jugadores del , Maksimovic, y del , Saponjic.