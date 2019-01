Navas discute a Solari la elección de Courtois

El ‘tico’ ha aprovechado la oportunidad de volver a brillar con el Real Madrid ante la baja del belga.

OPINIÓN Y ANÁLISIS

Keylor Navas se marchó de Butarque con un gol en contra pero varias paradas de prestigio que impidieron un mal menor, que impidieron que al Real Madrid se le complicara la eliminatoria de octavos de Copa del Rey en Butarque. Y es que el ‘tico’ realizó cinco paradas ante el Leganés, especialmente importantes en el último tramo del partido, cuando los pepineros asediaron su arco.

Las estadísticas de Courtois y Navas en el Real Madrid en todas las competiciones

El ‘tico’ ha respondido de forma notable a la llamada de Solari a cubrir la baja de Courtois en este par de semanas. El portero belga del Real Madrid es el elegido como titular por el técnico argentino en LaLiga y en Champions, dejando solo la Copa para Navas y acabando, de este modo, con el debate que planteó Lopetegui de alternar casi salomónicamente a ambos porteros en la meta blanca. Una bendita solución para la entidad madridista por contar con dos grandes cancerberos en nómina, pero también un problema para el inquilino del banquillo por tener que tomar la decisión de solo contar con uno en cada cita.

"Muy satisfecho con el rendimiento de Keylor Navas hoy. Se entrena bien y es un gran portero. Es algo que no voy a descubrir yo ahora", decía Solari este miércoles sobre la actuación del costarricense en Copa del Rey.

El próximo partido del Real Madrid es en casa ante el Sevilla. Un partido grande ante un rival directo. Todo hace indicar que Courtois regresará al marco madridista en detrimento de Navas, quien dijo recientemente: “el día que no piense que no puedo ser titular me voy a mi casa y me dedico a otra cosa. Siempre he trabajado para ser titular. Hay una persona que es la que toma las decisiones y a nosotros nos toca esforzarnos, trabajar y rendir”, dijo el portero. Trabajo y rendimiento es lo que ha ofrecido Navas en estos días, como lo lleva haciendo desde que aterrizó en Chamartín. La pelota y la decisión vuelve a estar en el tejado del entrenador del Real Madrid, quien deberá decidir quién es su número uno.