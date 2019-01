Munir rechaza la oferta de renovación del Barça y se aleja del Camp Nou

Sus horas en el FC Barcelona parecen contadas. Munir El Haddadi ya ha comunicado al club azulgrana que no tiene intención de aceptar la oferta de renovación que le había puesto encima de la mesa el club azulgrana. Según ha podido saber Goal, el delantero hispano-marroquí, que está en la órbita del Sevilla FC, ya ha comunicado a la cúpula barcelonista que no desea prolongar el contrato que vence el próximo 30 de junio, por lo que será agente libre a final de la presente temporada.

El caso de Munir se había enquistado en el FC Barcelona y el final no ha sorprendido al club. Según pudo contrastar Goal, el club ya había presentado hasta dos ofertas de renovación en los últimos tiempos para poder concretar el futuro del futbolista, que ha hecho caso omiso al ofrecimiento barcelonista y está decidido a abandonar el Camp Nou, en busca de más minutos.

La intención del Barcelona era, después de hacer caja con Paco Alcácer, ofrecer el rol de delantero suplente a Munir, razón por la que le ofertó hasta cuatro años más de contrato. El jugador se ha negado en redondo y ha decidido desechar la oferta. A partir de ahora, sus horas parecen contadas en el club azulgrana, mientras que el jugador apura sus opciones para encontrar un nuevo equipo.

Uno de los clubes más interesados y decididos a apostar por Munir, siempre en el próximo mes de junio y no ahora en enero, es el Sevilla FC. Sin embargo, según ha podido saber Goal, no es el único oclub español interesado en Munir, ya que el Barça tiene sobre la mesa el interés del Real Betis. En todo caso, será Munir el que deba escoger próximo equipo. Lo que queda claro es que, por lo que parece, no será el FC Barcelona.