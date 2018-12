Mundial de Clubes 2018: cuándo es, equipos, convocatoria y dónde se juega

Es la frutilla del postre, el torneo que todos esperan para cerrar un año a lo grande. Se trata de una competencia de ganadores de verdad. Con el Real Madrid como principal candidato al torneo que se disputará en los Emiratos Árabes Unidos, la competencia sólo esperaba al ganador de la explosiva y dilatada final entre Boca y River, que tuvo al Millonario como campeón, en Madrid .

El certamen se disputa entre el miércoles 12 y el sábado 22 de diciembre.

Justamente, el 12 será el inicio de la competencia , con el encuentro de la fase preliminar entre Al-Ain, de Emiratos Árabes, y Team Wellington, de Nueva Zelanda. Al-Ain, ganador de ese encuentro, jugará el sábado 15 el duelo ante el Espérance, de Túnez, el representante de África. Esa misma jornada, Chivas se medirá ante el clasificado de Asia, el Kashima Antlers.

Las semifinales están pautadas entre dos días: el martes 18 será el turno de River , mientras que al día siguiente se jugará la llave que ocupa el Real Madrid. Por su parte, la final tiene fecha para el 22.

ELIMINATORIA PRELIMINAR

12 de diciembre: Al Ain (Emiratos Árabes Unidos) (4) 3-3 (3) Team Wellington (Nueva Zelanda)

Al-Ain, vencedor de este partido, se clasificó a cuartos de final, donde se medirá al Espérance de Túnez.

El Real Madrid y River empiezan directamente el torneo en semifinales. Los blancos se medirán al ganador del partido entre Chivas y el campeón asiático, el Kashima, mientras que el campeón de la Libertadores lo hará con el vencedor de una eliminatoria previa entre el Espérance de Túnez (campeón africano) y el Al Ain.

CUARTOS DE FINAL:

Los cuartos de final son atípicos porque solo son dos encuentros y los ganadores de dichos encuentros serán los que se midan al Real Madrid y River.

Sábado, 15 de diciembre: Kashima - Guadalajara | El vencedor se enfrentará al Real Madrid.

Domingo, 16 de diciembre: Al Ain - Espérance de Túnez | El vencedor se enfrentará a River Plate.

