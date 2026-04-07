«Mr. Assist»... Oliseh, el rey de los toques decisivos

En una emocionante noche bávara, la mayoría de las estrellas del Bayern de Múnich brillaron en el estadio Santiago Bernabéu, donde los bávaros se impusieron por 2-1 al Real Madrid. El astro francés Michael Olise no fue una excepción, ya que siguió destacando en la fase ofensiva con sus toques mágicos.

El Bayern se adelantó con el primer gol en el minuto 41, obra de Luis Díaz, y Harry Kane dejó su huella histórica en el primer minuto de la segunda parte al marcar el segundo, antes de que Kylian Mbappé recortara distancias en el minuto 74.

En los primeros veinte segundos de la segunda parte, el Real Madrid no logró construir su primer ataque, y los jugadores del Bayern le robaron el balón a Olise en la banda derecha, y se internó cerca del área, donde se la pasó a Harry Kane, quien no dudó en poner a prueba de nuevo al portero Lunin con un disparo raso que el suplente de Courtois no pudo detener, haciendo que su portería se moviera por segunda vez.

Según la red Opta, «Michael Olise es el jugador de las cinco grandes ligas con más asistencias (25) en todas las competiciones», señalando que el jugador más cercano a la estrella del Bayern es Bruno Fernandes, estrella del Manchester United, con 17 asistencias, seguido de Fermin López (Barcelona), con 16.