Motagua intentará rebajar la sanción a Denil Maldonado

El zaguero fue expulsado ante Marathon, en una infracción poco clara sobre Arboleda, y que terminó con dos fechas de suspensión.

Motagua apelará la decisión del Comité de Disciplina por las dos fechas de castigo a Denil Maldonado, que fue expulsado en el clásico ante Marathon en una acción que dejó muchas dudas.

El defensor se acercó hasta la posición de Yustin Arboleda, en la que no se observa una infracción clara y el árbitro finalmente decidió otorgar un penal que el arquero Jonathan Rougier logró atajar.

Por eso, desde Motagua buscarán que se quite o reduzca la sanción para Maldonado, que por estos días también fue noticia sobre una posible partida al fútbol de la .

"Seguramente hablaremos con la directiva para que apelen porque no había falta y no era expulsión. Antes lo hicieron con Yerson Gútierrez, para las finales han quitado las tarjetas, aunque sabemos que no miden con la misma vara, tengo que hablar con los directivos para que hagan la apelación”, dijo el técnico argentino Diego Vázquez a Diez sobre la situación.