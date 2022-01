Álvaro Morata es petición expresa de Xavi Hernández. Y a pesar de que el Barcelona quiere contentar al técnico egarense, la operación por el delantero se encuentra bloqueada en estos momentos. Con el inminente fichaje de Dusan Vlahovic (Fiorentina) por 75 millones, la Juve deja claro quién es su gran apuesta para la delantera. Sin embargo, no termina de estar nada claro que Morata no vaya a seguir hasta junio y pueda irse al Barça. ¿Por qué? Sencillo. Es el Atlético de Madrid el que tiene la última palabra sobre su futuro, ya que Morata tiene contrato con el club colchonero hasta el 30 de junio de 2023.

Atleti-Juve, los términos de la cesión de Morata

Cuando la Juve se llevó a Morata, pactó con el Atleti una operación por la que sellaba una cesión bianual, donde los italianos se obligaban a pagar 10 millones de tarifa de préstamo y otros 35 "kilos" este mes de junio, si activaban la opción de compra por el delantero. La Juve no quiere ejecutar su opción de compra y el Atlético ya lo sabe. Ahí entra en escena el Barcelona, que tiene interés en el jugador, al que quiere cedido para apuntalar la delantera. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de los agentes de Morata y de que Juanma López trabaja para desbloquear la situación y tener el plácet del Atlético para recalar en el Barcelona, el cuadro madrileño no ve clara esta operación. Y el Barcelona, por su parte, sabe que para poder firmar a Morata, al menos cedido, antes necesita sacar jugadores o conseguir que Ousmane Dembélé renueve a la baja o salga del club.

¿Reforzar a un rival directo? Esa es la cuestión...

En el Atleti no desean ninguna cesión al cuadro culé, prefieren siempre un traspaso y tampoco están convencidos de que sea una buena idea reforzar a un rival directo como los culés. Si el Atleti diera el visto bueno a una cesión al Barça hasta junio, cosa poco probable, el Barcelona tendría que hacerse cargo del 50% de la cesión de tarifa de préstamo que tiene que abonar la Juve. Y si el Atlético al final accediese a un traspaso, exigiría incluso una cantidad superior a los 35 millones que pactó como precio de opción de compra. Condiciones que, al menos por ahora y sino salen jugadores en este mercado de invierno, no podría cumplir el Barcelona, que no puede afrontar ahora un traspaso de esta dimensión. El Barcelona y los agentes de Morata trabajan contra el crono para intentar conseguir desbloquear la situación. Si el Atleti ecndurece las condiciones saben que no podrían ficharle. Los agentes de Morata siguen empujando para convencer al Atleti. E incluso han puesto sobre la mesa la posibilidad de renovar un año más con el club colchonero, hasta 2024. Por ahora, esa opción no ha prosperado y el Atleti sigue "duro".

Griezmann-Morata y ambos clubes "en paz"

La pretensión del Barcelona pasa por "quedar en paz" con el Atleti tras la operación por Griezmann. El Atlético y Barcelona pactaron una cesión hasta el 30 de junio de 2022, con opción prorrogable a otra temporada más, siempre y cuando estén de acuerdo entre ambos clubes. El Atlético de Madrid se comprometió a pagar al FC Barcelona, cuando comience la segunda temporada como cedido. Ahora bien, esa compra está condicionada a que Antoine dispute el 50% de los partidos oficiales que tenga que jugar el club colchonero. Y el dinero que recibiría el Barça, variables incluidos, no superaría nunca los 40 millones como tope. La pretensión del Barça es madurar al Atlético y tratar de convencerle de que le cedan a Morata y que, en el futuro, venga a tener el mismo coste que Griezmann. Por ahora, el Atleti no cede. Y tiene la sartén por el mango, porque Morata tiene contrato hasta junio de 2023.