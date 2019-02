Monterrey se quejó del arbitraje en el Cuscatlán

El pasado jueves, albos y rayados empataron 0-0 en los primeros 90 minutos del partido por Liga de Campeones CONCACAF 2019.

Ayer, Monterrey volvió a su México tras el partido del miércoles en San Salvador contra el subcampeón salvadoreño Alianza. Nicolás Sánchez, defensa de Rayados, habló con los medios de comunicación sobre el partido contra los salvadoreños.

“Intentamos ganar el partido. El no perder en una cancha tan complicada es bueno para nosotros, y para el partido de vuelta, ya todo debe ser para nosotros”.

Sánchez también expresó su opinión del trabajo realizado por el árbitro jamaiquino Kevin Morrison en el estadio Cuscatlán.

“El árbitro fue muy permisivo, yo no manejo el inglés y no podía hablarle mucho, pero me llamó la atención que fuera tan permisivo porque la jugada de Jona (González) pudo haber sido una fractura tranquilamente. Por suerte no pasó nada, y le vemos lo positivo, que terminamos todos los compañeros en buenas condiciones físicas. Estamos descansados y preparados para el partido del sábado”.