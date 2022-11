Monchi: "Irme o amagar con irme del Sevilla sería de cobarde y no lo soy"

El director deportivo sevillista admite errores en la confección de la plantilla y asegura centrar sus esfuerzos en cambiar ya la situación.

El Sevilla vive uno de los momentos más complicados de su historia reciente tras haber caído a los puestos de descenso en La Liga. El director general deportivo del club de Nervión, Monchi, ha analizado la situación ante los medios de comunicación y ha admitido errores en la planificación de la plantilla que espera paliar en el mercado de enero y espera que su equipo mejore a escasos días de disputar el derbi contra el Real Betis.

Por qué lleva tiempo sin hablar: "Antes hablaba mucho y por eso os ha parecido mucho tiempo. Creía que era bueno parar porque mi mensaje no llegaba y me confundía en el mensaje que mandaba. He estado tres semanas sin dar entrevistas pero he seguido haciendo mi trabajo del día a día. A veces es mejor parar en vez de seguir equivocándose y ver las cosas con perspectivas".

Momento más difícil: "Es un momento complicado, feo y difícil. Tenemos la ilusión máxima en revertir la situación. Asumimos los errores, que han sido muchos y buscamos soluciones para hacer más".

Cómo lleva la crítica: "Me las he ganado. Hasta hace poco tiempo se destacaba mi trabajo y ahora me critican, es porque no lo estoy haciendo bien. La gente no está contenta con razón, asumo la crítica con fuerza y queremos cambiar lo que estamos haciendo. La gente no quiere escucharme, quiere que hagamos cosas y cambiemos la situación. Tengo que asumir estar en el punto de mira porque he hecho méritos para ello".

Cómo está Monchi: "Puedo entender mi falta de acierto en la toma de decisiones pero las ganas de mejorar esto están intactas, quizás tengo ganas de revancha interna. La gente que me conoce, sabe lo que estoy diciendo. No me rindo y es el momento de demostrarlo con trabajo, ilusión y ganas. Esto 100% motivado y tengo que transformarlo en acierto".

Posibilidad de marcharse y diferencias con la directiva: "Hemos crecido en base de exponer y discutir nuestros criterios y vamos todos en la misma dirección. Soy un tipo complicado, con un genio difícil. Discuto con el presidente igual que cuando ganamos la Europa League. No he pensado en irme, al contrario. Creo que amagar con irme es de cobarde. Me gusta dar la cara aunque a veces me la parten. En ningún segundo lo he pensado. Quiero recuperar mi camino junto con la gente del club para revertir la situación lo antes posible. Hemos tenido que prescindir de un entrenador exitoso y la situación no es buena. Nos hemos equivocado".

Sus preocupaciones antes del derbi: "Me preocupa todo. Hoy es un partido donde no hay mucho en juego pero sí hay un prestigio y defender nuestro escudo. Queremos recuperar el tiempo perdido. El derbi es muy importante en la ciudad, el rival se encuentra en un momento magnífico pero nosotros somos el Sevilla y vamos a ir al derbi a intentar ganar".

Críticas de Sampaoli a la plantilla: "Hay jugadores sin repuesto porque están lesionados. Creo que la afición lo que quiere es que dejemos de decir cosas y hagamos cosas".

Fichajes de invierno: "Hay un parón que parecía un coñazo y ahora nos va a dar tiempo para sentarnos con el entrenador y valorar todas las posibilidades. Vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para cambiar todo y analizar todo con detenimiento, frialdad y asumiendo que nos hemos equivocado".

La plantilla: "Está plantilla tiene más fútbol y rendimiento del que está ofreciendo es seguro. No tenemos plantilla para estar el 18. Vamos a estudiar todo sin prejuicios para mejorar la plantilla. Hay parámetros que también influyen pero sin miedo a hacer los esfuerzos que necesitemos".

¿Hizo la plantilla que quería?: "Tomé decisiones creyendo que iba a ser la plantilla que necesitamos. Viendo los resultados, seguro que algo hemos hecho mal".

Derbi: "Tenemos un partido importante ante un Real Betis que está en su mejor momento. No llegamos en el mejor momento pero somos el Sevilla y miramos para adelante y no para atrás. El grupo sabe lo que supone este partido y hay que afrontarlo con entereza porque representamos a una parte importante de la ciudad de Sevilla".