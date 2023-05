Monchi aclara su futuro: "Yo me veo el año que viene en el Sevilla"

El director deportivo hace autocrítica pero asegura que quiere seguir y ahora sólo se centra en las semifinales de la Europa League.

El director deportivo del Sevilla, Ramón Rodríguez "Monchi", ha mostrado su intención de seguir en el club aunque admite que han vivido una temporada en la que han cometido errores por la que toca hacer autocrítica aunque ahora sólo piensa en las semifinales de la UEFA Europa League ante la Juventus.

"El futuro de Monchi es el miércoles coger un avión para ir a Turín, pelear y ayudar al equipo para seguir soñando. Ahora mismo lo que el sevillismo quiere es saber si su equipo va a darle otra noche de gloria. Cuando termine la temporada hablaremos. Yo me veo el año que viene en Sevilla, pero esto no es una cosa que uno decide solo. Lo tenemos que valorar, hablarlo con el club... porque el año tiene que servirnos para aprender, ver donde nos hemos equivocado e intentar no repetir errores. Mi ilusión, mi deseo de seguir en el Sevilla, sigue intacto. Yo he estado, menos las dos horas que he visto el filial, delante del ordenador planificando. Yo no paro. Yo no soy director deportivo, yo soy sevillista. Mi vocación es infinita", comentó en "Canal Sur".

Semifinales contra la Juventus: "Mi única obsesión es volver a jugar una final con el Sevilla, volver a hacer historia. Ya la estamos haciendo, porque hemos hecho muchas cosas mal, pero también hemos hecho muchas cosas bien. Reconociendo que nos hemos equivocado y siendo honestos, tampoco podemos olvidar lo hecho".

La Juve, favorita: "Si analizamos, futbolísticamente hablando, la Juve es favorita. Tiene jugadores con mejor nivel y más experiencia, pero el United también era favorito. ¿Es decisivo? No, al final todo es ponerte en el verde y jugar. En cuanto a ganas, ilusión, en eso no nos va a ganar nadie. Cuando uno sufre como hemos sufrido nosotros, todos, y ve un poco la luz, ojo. Estamos ahora mismo con la posibilidad de convertir la temporada en histórica. Si nos lo quitan, nos lo quitarán, pero no lo vamos a regalar".

Sentimiento en la Europa League: "Esta copa no la quiere nadie como nosotros. Por eso cada vez que el Sevilla cada vez que ha llegado a cuartos ha llegado a semifinales. Hay una relación Sevilla-Europa League que parte de ese cariño, de ese amor que le tenemos. Mucho de lo que hemos sido en estos últimos 20 años, es gracias a esta competición. Después puedes ganar o no, pero la transformación que se produce en la entidad cuando llega esta competición, es difícil de igualar. Estamos otra vez en un lío gordo. Igual que cuando llegamos a Colonia lo veíamos muy complicado, estamos en ello. Vamos al menos a ilusionarnos".

La eliminación al United: "El ambiente desde que salimos del hotel, yo no lo había vivido nunca. Todo lo que se vivió aquella noche. Creo recordar el partido del Schalke, pero creo que esto, salir del equipo a calentar y ya se estaba animando. Hay veces que te das cuenta, lo comparo al revés, cuando jugamos la semifinal de Copa ante el Athletic, desde que llegamos a Bilbao, se lo decía a mi gente, que no íbamos a pasar. Hay veces que te das cuenta. Antes del partido ante el United, hablé con el equipo porque lo tenía pensado, pero el equipo ya estaba convencido. Ya que estamos en este lío, vamos a intentar montarlo de verdad".