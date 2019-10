Modric calma al madridismo: "Tengo un golpe, no es grave"

Luka Modric quiso mandar un mensaje de calma tras salir lesionado en el encuentro entre Gales y Croacia

Luka Modric, de nuevo ha sido el protagonista de la actualidad del . Una vez más, no por su buen rendimiento sobre los terrenos de juego, sino por dar el susto. En el anterior parón de selecciones ya volvió a la capital de lesionado en el aductor de la pierna derecha, y en este ha vuelto a dar un gran susto al equipo español.

El jugador croata se marchó lesionado en el encuentro que su selección disputó ante , correspondiente a la fase de clasificación para la , y disparó las alarmas en el equipo de la capital de España.

Sin embargo, tras el duelo entre galeses y balcánicos, fue el propio centrocampista el que quiso mandar un mensaje de tranquilidad hacia su afición, ya que la preocupación aumentó al ver sus gestos.

“Tengo un golpe en el músculo, que duele un poco y la hinchazón es grande, pero creo que no es grave y que estaré bien en unos días. Es una lesión que el doctor Jankovic (médico de ) dijo que era desagradable, pero que no debería ser larga. E inmediatamente lo comunicó a los médicos del Real”, expresó el actual Balón de Oro.

No solo habló de lo que había sido su lesión, sino que también quiso mandar un mensaje hacia la afición del Real Madrid, y quiso tranquilizarles de cara a los próximos encuentros.

“Creo que el Madrid no dirá nada, porque es una pequeña lesión que creo que no me apartará fuera del terreno de juego durante mucho tiempo”, expresaba el croata. Además, en rueda de prensa su seleccionador, Zlatko Dalic también se refirió a la acción.

“Ciertamente necesitará un descanso de dos o tres días, pero luego debería estar bien”, comentó el técnico. El estado en los entrenamientos de Modric es una incógnita, pero lo que realmente inquieta en la Casa Blanca es si llegará o no al Clásico.