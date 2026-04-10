من خارج أوروبا.. نادٍ جديد يجس نبض نيمار

El FC Cincinnati, que compite en la liga estadounidense, ha iniciado negociaciones con el entorno de la estrella brasileña Neymar da Silva, como paso previo a una posible contratación una vez finalice su contrato con Santos en diciembre de 2026.

Según el diario “The Athletic”, las conversaciones todavía están en una fase inicial y, por ahora, se enmarcan en un sondeo para conocer el grado de interés del jugador brasileño y sus posibles condiciones.

Asimismo, la idea de fichar a Neymar está sujeta a debates internos dentro del club estadounidense sobre su viabilidad deportiva y económica.

Cincinnati, con sede en el estado de Ohio, considera que es un destino atractivo para jugadores internacionales gracias a su fortaleza financiera y sus instalaciones modernas.

Pero existe un obstáculo principal para cerrar la operación en este momento: el club no dispone de ninguna plaza libre en la categoría de “jugador designado”, que permite pagar salarios fuera del tope salarial establecido en la liga o fichar mediante una alta tarifa de traspaso.

Kevin Denkey, Miles Robinson y Evander ocupan actualmente las tres plazas disponibles con contratos de larga duración hasta el final de la temporada.

La solución podría llegar el próximo verano mediante la venta de uno de estos jugadores, como Denkey, que despierta el interés de varios clubes europeos.

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Y no es la primera vez que Neymar despierta el interés de clubes de la liga estadounidense; anteriormente, el Chicago Fire entabló negociaciones serias con él tras su salida de Al Hilal en 2025, antes de que finalmente decidiera regresar a su club de origen, Santos.

En caso de llegar a la liga estadounidense, Neymar podría coincidir con varias estrellas que ya jugaron en Europa, entre ellas Antoine Griezmann, cuyo traspaso a Orlando se espera el próximo verano, y, lo más importante, su excompañero en Barcelona y Paris Saint-Germain, Lionel Messi, que actualmente juega con Inter Miami.

Por otro lado, Neymar tiene contrato con Santos hasta diciembre de 2026 y compite contrarreloj para recuperar su forma y participar en el próximo Mundial con la selección de Brasil, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

El entrenador Carlo Ancelotti lo había excluido de la lista de partidos amistosos el pasado mes de marzo.